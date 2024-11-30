Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Країни Балтії визначили дату від’єднання від російської енергосистеми та синхронізації з ЄС

Іван Д'яконовСубота, 30 листопада 2024, 05:13
Країни Балтії визначили дату від’єднання від російської енергосистеми та синхронізації з ЄС
ілюстративне фото: Getty Images

Країни Балтії визначили дату від'єднання від російської електроенергетичної мережі та приєднання до європейської мережі.

Джерело: естонська енергетична компанія Elering

Деталі: Естонія, Латвія та Литва завершують вихід із енергетичної системи, контрольованої Росією. Наразі ці країни працюють у складі IPS/UPS, частоту якої регулює Росія.

Реклама:

Дослівно: "8 лютого 2025 року енергосистеми країн Балтії відключаться від з'єднання з системою IPS/UPS і розпочнуть спільне випробування роботи своїх енергосистем у режимі енергетичного острова. Синхронізація з частотою континентальної Європи відбудеться 9 лютого.

Синхронізація з енергосистемою континентальної Європи не лише підвищить нашу енергетичну безпеку, але й забезпечить ефективний зв’язок із ринками ЄС. Це великий крок у напрямку інтеграції наших систем до єдиних правил Європи".

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • В червні 2019 року У Брюсселі керівники Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Єврокомісії затвердили календар робіт з відключення ліній електропередачі (ЛЕП) країн Балтії від пострадянської системи та їх синхронізації з Західною Європою.
  • Литва, Латвія та Естонія зараз діють в синхронному режимі в так званому кільці пострадянської електроенергетичної системи БРЕЛЛ і залежать від диспетчерської в Москві й електромереж Росії.

енергетикаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР: Росія виводить кораблі й озброєння з Сирії

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Сили ППО збили 28 з 74 російських БПЛА

Оновлено, фото, відеоСирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска: Режим Асада пав

Усі новини...
енергетика
В Україні ввели екстрені відключення світла: енергетика під масованим ударом   
ДТЕК оприлюднив детальний графік вимкнення світла у середу щодо трьох областей
У ЄБРР спростували відмову від фінансової допомоги для ДТЕК Ахметова
Останні новини
16:58
Глава МЗС Литви: Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати
16:55
доповненоУкраїна готова відновити відносини з Сирією – заява МЗС
16:53
Замикали і били: Кембриджський університет закликають вибачитися за ув'язнення жінок у минулому
16:49
Формула-1Норріс виграв Гран-прі Абу-Дабі і допоміг McLaren вперше за 26 років виграти Кубок конструкторів
16:24
Шольц привітав повалення режиму в Сирії та окреслив, які кроки потрібні далі
16:23
фотоНа Миколаївщині відкрили дві підземні школи: як вони виглядають
16:22
Поставки російського газу до Китаю досягли нового добового рекорду
16:13
ГУР: Росія виводить кораблі й озброєння з Сирії
15:42
Глава дипломатії ЄС пов'язала падіння Асада зі слабкістю Росії та Ірану
15:30
За тиждень Нацбанк продав 785 млн грн
Усі новини...
Реклама:
Реклама: