Країни Балтії визначили дату від’єднання від російської енергосистеми та синхронізації з ЄС

Країни Балтії визначили дату від'єднання від російської електроенергетичної мережі та приєднання до європейської мережі.

Джерело: естонська енергетична компанія Elering

Деталі: Естонія, Латвія та Литва завершують вихід із енергетичної системи, контрольованої Росією. Наразі ці країни працюють у складі IPS/UPS, частоту якої регулює Росія.

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Дослівно: "8 лютого 2025 року енергосистеми країн Балтії відключаться від з'єднання з системою IPS/UPS і розпочнуть спільне випробування роботи своїх енергосистем у режимі енергетичного острова. Синхронізація з частотою континентальної Європи відбудеться 9 лютого.

Синхронізація з енергосистемою континентальної Європи не лише підвищить нашу енергетичну безпеку, але й забезпечить ефективний зв’язок із ринками ЄС. Це великий крок у напрямку інтеграції наших систем до єдиних правил Європи".

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