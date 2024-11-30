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Перспективы для инвестиций внутри страны

Страны Балтии определили дату отсоединения от российской энергосистемы и синхронизации с ЕС

Иван ДьяконовСуббота, 30 ноября 2024, 05:13
Страны Балтии определили дату отсоединения от российской энергосистемы и синхронизации с ЕС
иллюстративное фото: Getty Images

Страны Балтии определили дату отсоединения от российской электроэнергетической сети и присоединения к европейской сети.

Источник: эстонская энергетическая компания Elering

Детали: Эстония, Латвия и Литва завершают выход из энергетической системы, контролируемой Россией. Сейчас эти страны работают в составе IPS/UPS, частоту которой регулирует Россия.

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Дословно: "8 февраля 2025 года энергосистемы стран Балтии отключатся от соединения с системой IPS/UPS и начнут совместное испытание работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация с частотой континентальной Европы состоится 9 февраля.

Синхронизация с энергосистемой континентальной Европы не только повысит нашу энергетическую безопасность, но и обеспечит эффективную связь с рынками ЕС. Это большой шаг в направлении интеграции наших систем в единые правила Европы".

Предыстория:

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  • В июне 2019 года в Брюсселе руководители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Еврокомиссии утвердили календарь работ по отключению линий электропередачи (ЛЭП) стран Балтии от постсоветской системы и их синхронизации с Западной Европой.
  • Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.

энергетикаЕС
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