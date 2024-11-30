Страны Балтии определили дату отсоединения от российской энергосистемы и синхронизации с ЕС
Страны Балтии определили дату отсоединения от российской электроэнергетической сети и присоединения к европейской сети.
Источник: эстонская энергетическая компания Elering
Детали: Эстония, Латвия и Литва завершают выход из энергетической системы, контролируемой Россией. Сейчас эти страны работают в составе IPS/UPS, частоту которой регулирует Россия.
Дословно: "8 февраля 2025 года энергосистемы стран Балтии отключатся от соединения с системой IPS/UPS и начнут совместное испытание работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация с частотой континентальной Европы состоится 9 февраля.
Синхронизация с энергосистемой континентальной Европы не только повысит нашу энергетическую безопасность, но и обеспечит эффективную связь с рынками ЕС. Это большой шаг в направлении интеграции наших систем в единые правила Европы".
Предыстория:
- В июне 2019 года в Брюсселе руководители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Еврокомиссии утвердили календарь работ по отключению линий электропередачи (ЛЭП) стран Балтии от постсоветской системы и их синхронизации с Западной Европой.
- Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.