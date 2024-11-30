Страны Балтии определили дату отсоединения от российской энергосистемы и синхронизации с ЕС

Страны Балтии определили дату отсоединения от российской электроэнергетической сети и присоединения к европейской сети.

Источник: эстонская энергетическая компания Elering

Детали: Эстония, Латвия и Литва завершают выход из энергетической системы, контролируемой Россией. Сейчас эти страны работают в составе IPS/UPS, частоту которой регулирует Россия.

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Дословно: "8 февраля 2025 года энергосистемы стран Балтии отключатся от соединения с системой IPS/UPS и начнут совместное испытание работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация с частотой континентальной Европы состоится 9 февраля.

Синхронизация с энергосистемой континентальной Европы не только повысит нашу энергетическую безопасность, но и обеспечит эффективную связь с рынками ЕС. Это большой шаг в направлении интеграции наших систем в единые правила Европы".

Предыстория:

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