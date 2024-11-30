Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

У Грузії співробітник Генштабу подав у відставку на знак протесту проти дій уряду

Іван Д'яконовСубота, 30 листопада 2024, 05:56
У Грузії співробітник Генштабу подав у відставку на знак протесту проти дій уряду
Раті Твалавадзе. Фото з соцмереж

Референт з питань США та Великобританії у Силах оборони Грузії Раті Твалавадзе залишив посаду на знак протесту проти рішення влади зупинити процес євроінтеграції. Він закликав до міжнародної підтримки та поширення інформації про події в Грузії.

Джерело: видання SOVA, пост Твалавадзе в Facebook

Пряма мова Твалавадзе: "28 листопада 2024 року уряд Грузії свідомо відмовився від європейського шляху, відкрито заявивши, що більше не слід історичному прагненню нашого народу інтегрувати Грузію до Європейського союзу. Цим рішенням партія "Грузинська мрія" зрадила нашу Конституцію – стаття 78 нашої Конституції свідчить, що інтеграція до євроатлантичних інститутів є ключовою метою нашої зовнішньої політики".

Реклама:

Деталі: Увечері 29 листопада під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.

"Моє прохання до всіх вас полягає в наступному – поширить інформацію про події, що відбуваються в Грузії, по столицях Європи та Америки", – пише Твалавадзе, звертаючись до своїх друзів за кордоном.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Раніше співробітники Міністерства оборони Грузії виступили із заявою, в якій наголосили на важливості співробітництва країни з європейськими та євроатлантичними структурами, а також визнали внесок західних партнерів у розвиток обороноздатності та стримуючих можливостей Грузії. Згідно з опублікованою заявою, підписаною 41 співробітником, вони залишаються вірними зобов'язанням, встановленим статтею 78 Конституції.

Грузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Якщо Україна впаде, Путін повернеться і в Сирію, і в Африку – Зеленський

Зима прийша до Києва раніше за норму

Зеленський хоче обговорити з Байденом запрошення в НАТО, поки Трамп ще не у Білому домі

Трамп розповів про розмову із Зеленським, і що "формує концепцію" для припинення війни

В Кремлі переживають за свої бази в Сирії і шукають, з ким домовлятись

Лідер німецької опозиції в Києві: Путін піде на переговори, коли Україна зможе себе захистити

Усі новини...
Грузія
У Тбілісі збирається нова акція протесту
Кулеба: Грузія повторює український сценарій, але іншого роду
Президент Литви висловив підтримку грузинам і проєвропейській президентці Зурабішвілі
Останні новини
19:32
"Нафтогаз" попередив про шахраїв, які від імені компанії пропонують безкоштовний газ та 5000 грн
19:26
фотоСікорський і Стефанішина обговорили рух України в ЄС і НАТО
19:20
Які предмети вивчатимуть старшокласники з 2027 року? Пояснює МОН
19:15
Україна готує зустріч групи країн для спільної позиції щодо завершення війни – ОП
19:08
НАБУ та САП завершили розслідування збагачення голови АМКУ на 70 мільйонів
19:08
Суд виніс вирок колаборанту, який очолив училище у Мелітополі й запроваджував стандарти РФ
19:07
Британія розширила санкції у сфері торгівлі золотом, щоб скоротити фінансування війни РФ
18:47
У Харкові невідомі підірвали вибухівку біля поліцейського відділку
18:43
Компанія, що майнить Bitcoin, купила вітроелектростанцію для своїх операцій
18:38
Оголосили номінантів на премію Золотий глобус 2025
Усі новини...
Реклама:
Реклама: