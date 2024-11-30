У Грузії співробітник Генштабу подав у відставку на знак протесту проти дій уряду

Референт з питань США та Великобританії у Силах оборони Грузії Раті Твалавадзе залишив посаду на знак протесту проти рішення влади зупинити процес євроінтеграції. Він закликав до міжнародної підтримки та поширення інформації про події в Грузії.

Джерело: видання SOVA, пост Твалавадзе в Facebook

Пряма мова Твалавадзе: "28 листопада 2024 року уряд Грузії свідомо відмовився від європейського шляху, відкрито заявивши, що більше не слід історичному прагненню нашого народу інтегрувати Грузію до Європейського союзу. Цим рішенням партія "Грузинська мрія" зрадила нашу Конституцію – стаття 78 нашої Конституції свідчить, що інтеграція до євроатлантичних інститутів є ключовою метою нашої зовнішньої політики".

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Деталі: Увечері 29 листопада під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.

"Моє прохання до всіх вас полягає в наступному – поширить інформацію про події, що відбуваються в Грузії, по столицях Європи та Америки", – пише Твалавадзе, звертаючись до своїх друзів за кордоном.

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