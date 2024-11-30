В Грузии сотрудник Генштаба подал в отставку в знак протеста против действий правительства
Референт по вопросам США и Великобритании в Силах обороны Грузии Рати Твалавадзе покинул пост в знак протеста против решения властей остановить процесс евроинтеграции. Он призвал к международной поддержке и распространению информации о событиях в Грузии.
Источник: издание SOVA, пост Твалавадзе в Facebook
Прямая речь Твалавадзе: "28 ноября 2024 года правительство Грузии сознательно отказалось от европейского пути, открыто заявив, что больше не следует историческому стремлению нашего народа интегрировать Грузию в Европейский союз. Этим решением партия "Грузинская мечта" предала нашу Конституцию – статья 78 нашей Конституции гласит, что интеграция в евроатлантические институты является ключевой целью нашей внешней политики".
Детали: Вечером 29 ноября под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона били в том числе журналистов и их технику.
"Моя просьба ко всем вам заключается в следующем - распространите информацию о происходящих в Грузии событиях по столицам Европы и Америки", – пишет Твалавадзе, обращаясь к своим друзьям за рубежом.
Предыстория:
- Ранее сотрудники Министерства обороны Грузии выступили с заявлением, в котором отметили важность сотрудничества страны с европейскими и евроатлантическими структурами, а также признали вклад западных партнеров в развитие обороноспособности и сдерживающих возможностей Грузии. Согласно опубликованному заявлению, подписанному 41 сотрудником, они остаются верными обязательствам, установленным статьей 78 Конституции.