В Грузии сотрудник Генштаба подал в отставку в знак протеста против действий правительства

Референт по вопросам США и Великобритании в Силах обороны Грузии Рати Твалавадзе покинул пост в знак протеста против решения властей остановить процесс евроинтеграции. Он призвал к международной поддержке и распространению информации о событиях в Грузии.

Источник: издание SOVA, пост Твалавадзе в Facebook

Прямая речь Твалавадзе: "28 ноября 2024 года правительство Грузии сознательно отказалось от европейского пути, открыто заявив, что больше не следует историческому стремлению нашего народа интегрировать Грузию в Европейский союз. Этим решением партия "Грузинская мечта" предала нашу Конституцию – статья 78 нашей Конституции гласит, что интеграция в евроатлантические институты является ключевой целью нашей внешней политики".

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Детали: Вечером 29 ноября под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона били в том числе журналистов и их технику.

"Моя просьба ко всем вам заключается в следующем - распространите информацию о происходящих в Грузии событиях по столицам Европы и Америки", – пишет Твалавадзе, обращаясь к своим друзьям за рубежом.

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