МВС Грузії: На протестах затримано понад 100 осіб

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомляє про затримання 107 осіб на акції біля будівлі парламенту.

Джерело: SOVA, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві заявляють, що переважно затримані "чинили словесний і фізичний опір поліцейським".

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"Люди на проспекті Руставелі кидали в співробітників правоохоронних органів різні предмети, каміння, піротехніку, скляні пляшки і залізні предмети. Унаслідок дій протестувальників постраждали 10 співробітників МВС. Досі вони залишаються в медзакладі. Один поліцейський з опіками на різних частинах тіла", – йдеться у заяві МВС.

У відомстві заявили, попри численні заклики, люди, які зібралися біля законодавчого органу, завдали шкоди інфраструктурі муніципалітету Тбілісі та приватним особам, підпалили різні речі та дроти, звели барикади, пошкодили вхідні ворота та камери відеоспостереження МВС.

"Для відновлення правопорядку співробітники використовували спеціальні засоби, передбачені законодавством. За статтями 166 і 173 Адміністративного кодексу за непокору законній вимозі працівника поліції та дрібне хуліганство затримано 107 осіб", – ідеться в письмовій заяві МВС.

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Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції"..