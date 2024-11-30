МВД Грузии: На протестах задержаны более 100 человек

Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании 107 человек на акции у здания парламента.

Источник: SOVA, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве заявляют, что преимущественно задержанные "оказывали словесное и физическое сопротивление полицейским".

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"Люди на проспекте Руставели бросали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы, камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и железные предметы. В результате действий протестующих пострадали 10 сотрудников МВД. До сих пор они остаются в медучреждении. Один полицейский с ожогами на разных частях тела", – говорится в заявлении МВД.

В ведомстве заявили, несмотря на многочисленные призывы, люди, собравшиеся возле законодательного органа, нанесли ущерб инфраструктуре муниципалитета Тбилиси и частным лицам, подожгли различные вещи и провода, возвели баррикады, повредили входные ворота и камеры видеонаблюдения МВД.

"Для восстановления правопорядка сотрудники использовали специальные средства, предусмотренные законодательством. По статьям 166 и 173 Административного кодекса за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство задержаны 107 человек", – говорится в письменном заявлении МВД.

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Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали в том числе журналистов и их технику. Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".