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У Дагестані повідомили про атаку БПЛА, аеропорт закрили

Роман ПетренкоСубота, 30 листопада 2024, 09:08
У Дагестані повідомили про атаку БПЛА, аеропорт закрили
фотО: Генштаб

Глава Дагестану 30 листопада повідомив про спробу атаки безпілотника по об'єктах у Каспійську, роботу аеропорту Махачкали зупинено.

Джерело: глава Дагестану Сергій МеліковМО РФ

Пряма мова Мелікова: "За попередньою інформацією була здійснена чергова безрезультатна спроба атаки безпілотного літального апарату по об'єктах у Каспійську. На цей момент інформації про руйнування та жертви немає".

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Деталі: ЗМІ повідомляють, що роботу аеропорту Махачкали призупинено через загрозу БПЛА, введено режим "Ковер".

Росія офіційно заявила про атаку 11 українських безпілотників у ніч на 30 листопада.

Традиційно повідомляється, нібито всі 11 БПЛА було збито - вісім над територією Бєлгородської області та три над акваторією Чорного моря.

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Про руйнування місцева влада поки не повідомляла.

Росіябезпілотники
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