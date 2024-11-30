В Дагестане сообщили об атаке БПЛА, аэропорт закрыли

Глава Дагестана 30 ноября сообщил о попытке атаки беспилотника по объектам в Каспийске, работа аэропорта Махачкалы приостановлена.

Источник: глава Дагестана Сергей Меликов, МО РФ

Прямая речь Меликова: "По предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске. На этот момент информации о разрушениях и жертвах нет".

Реклама:

Детали: СМИ сообщают, что работа аэропорта Махачкалы приостановлена из-за угрозы БПЛА, введен режим "Ковер".

Россия официально заявила об атаке 11 украинских беспилотников в ночь на 30 ноября.

Традиционно сообщается, якобы все 11 БПЛА были сбиты – восемь над территорией Белгородской области и три над акваторией Черного моря.

РЕКЛАМА:

О разрушениях местные власти пока не сообщали.