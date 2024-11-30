В Дагестане сообщили об атаке БПЛА, аэропорт закрыли
Глава Дагестана 30 ноября сообщил о попытке атаки беспилотника по объектам в Каспийске, работа аэропорта Махачкалы приостановлена.
Источник: глава Дагестана Сергей Меликов, МО РФ
Прямая речь Меликова: "По предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске. На этот момент информации о разрушениях и жертвах нет".
Детали: СМИ сообщают, что работа аэропорта Махачкалы приостановлена из-за угрозы БПЛА, введен режим "Ковер".
Россия официально заявила об атаке 11 украинских беспилотников в ночь на 30 ноября.
Традиционно сообщается, якобы все 11 БПЛА были сбиты – восемь над территорией Белгородской области и три над акваторией Черного моря.
О разрушениях местные власти пока не сообщали.