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Вибори в Ірландії: Опозиція виграє, але дві урядові партії разом зберігають перевагу

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 30 листопада 2024, 09:25
Вибори в Ірландії: Опозиція виграє, але дві урядові партії разом зберігають перевагу
Фото ілюстративне

Головна опозиційна партія Ірландії "Шинн Фейн" з мінімальним відривом набрала більшість голосів на загальних виборах у п'ятницю, але два її головних правоцентристських суперники, ймовірно, матимуть достатньо місць, щоб знову керувати країною без неї.

Джерело: Reuters з посиланням на дані екзит-полу, "Європейська правда"

Деталі: За даними екзит-полу, ліва партія "Шинн Фейн" отримала 21,1%, правоцентристська "Фіне Гел" прем'єр-міністра Саймона Гарріса – 21,0%, а партнерка по коаліції "Фіанна Файл" – 19,5%.

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"Фіне Гел" та "Фіанна Файл" пообіцяли перед виборами спробувати сформувати коаліцію без "Шинн Фейн", так само, як вони це зробили після загальних виборів 2020 року, коли "Шинн Фейн" також з невеликою перевагою здобула перемогу на виборах.

"Зараз відбувається тристороння гонка, щоб побачити, хто стане найбільшою партією", – сказав міністр фінансів Джек Чемберс від "Фіанна Файл" в інтерв'ю національному мовнику RTE, додавши, що позиція партії щодо "Шинн Фейн" не змінилася.

"Фіне Гел" та "Фіанна Файл" можуть досягти більшості з однією меншою партією, вважає Гейл МакЕлрой, професор політології в Трініті-коледжі Дубліна.

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Наразі ці дві партії керують країною разом із Зеленими.

Гарріс призначив дострокові вибори після того, як в кишенях виборців почали з'являтися гроші з бюджету в розмірі 10,5 мільярдів євро, що стало можливим завдяки мільярдам євро надходжень від іноземних транснаціональних корпорацій від сплати податку на прибуток.

Однак кампанія, сповнена помилок для його партії, кульмінацією якої на минулих вихідних став вірусний ролик, де Гарріс йде від розлюченої доглядальниці, коштувала їм передвиборчого лідерства.

Урядові партії також зіткнулися з широким розчаруванням під час кампанії через свою нездатність перетворити найздоровіші державні фінанси в Європі на кращі державні послуги.

"Шинн Фейн", колишнє політичне крило Ірландської республіканської армії, рік тому, здавалося, була на шляху до того, щоб очолити наступний уряд, але зазнала падіння підтримки з 30-35%, частково через гнів робітничого класу щодо відносно ліберальної імміграційної політики.

Ірландіявибори
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