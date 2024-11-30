Выборы в Ирландии: Оппозиция выигрывает, но две правительственные партии вместе сохраняют преимущество

Главная оппозиционная партия Ирландии "Шинн Фейн" с минимальным отрывом набрала большинство голосов на всеобщих выборах в пятницу, но два ее главных правоцентристских соперника, вероятно, будут иметь достаточно мест, чтобы снова управлять страной без нее.

Источник: Reuters со ссылкой на данные экзит-пола, "Европейская правда"

Детали: По данным экзит-пола, левая партия "Шинн Фейн" получила 21,1%, правоцентристская "Фине Гел" премьер-министра Саймона Гарриса – 21,0%, а партнерша по коалиции "Фианна Файл" – 19,5%.

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"Финэ Гэл" и „Фианна Файл" пообещали перед выборами попытаться сформировать коалицию без „Шинн Фейн", так же, как они это сделали после всеобщих выборов 2020 года, когда „Шинн Фейн" также с небольшим перевесом одержала победу на выборах.

"Сейчас происходит трехсторонняя гонка, чтобы увидеть, кто станет самой большой партией", – сказал министр финансов Джек Чемберс от „Фианна Файл" в интервью национальному вещателю RTE, добавив, что позиция партии в отношении „Шинн Фейн" не изменилась.

"Фине Хел" и „Фианна Файл" могут достичь большинства с одной меньшей партией, считает Гейл МакЭлрой, профессор политологии в Тринити-колледже Дублина.

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Сейчас эти две партии управляют страной вместе с Зелеными.

Харрис назначил досрочные выборы после того, как в карманах избирателей начали появляться деньги из бюджета в размере 10,5 миллиардов евро, что стало возможным благодаря миллиардам евро поступлений от иностранных транснациональных корпораций от уплаты налога на прибыль.

Однако кампания, полная ошибок для его партии, кульминацией которой на прошлых выходных стал вирусный ролик, где Харрис уходит от разъяренной сиделки, стоила им предвыборного лидерства.

Правительственные партии также столкнулись с широким разочарованием во время кампании из-за своей неспособности превратить самые здоровые государственные финансы в Европе в лучшие государственные услуги.

"Шинн Фейн", бывшее политическое крыло Ирландской республиканской армии, год назад, казалось, была на пути к тому, чтобы возглавить следующее правительство, но потерпела падение поддержки с 30-35%, частично из-за гнева рабочего класса в отношении относительно либеральной иммиграционной политики.