Путин пообещал Асаду военную помощь - СМИ
Сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие к городу в субботу, поскольку повстанцы достигли города.
Источник: Reuters со ссылкой на собеседников
Детали: Бойцы оппозиции во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" осуществили неожиданную зачистку удерживаемых правительством городов на этой неделе и достигли Алеппо почти через десять лет после того, как были вытеснены Асадом и его союзниками в 2016.
Россия пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам, сообщили два военных источника, добавив, что новая техника начнет прибывать в течение следующих 72 часов.
Издание также пишет, что сирийская армия получила приказ о "безопасном выводе войск" из основных районов города, в которые вошли повстанцы.
Мустафа Абдул Джабер, командир повстанцев, сказал, что их быстрому продвижению помогла нехватка живой силы, которую поддерживает Иран.
Бойцы оппозиции заявили, что эта кампания является ответом на усиление ударов российских и сирийских военно-воздушных сил по гражданскому населению в удерживаемом повстанцами Идлибе в течение последних недель, а также попыткой предотвратить любые атаки сирийской армии.
Оппозиционные источники, имеющие связь с турецкой разведкой, сообщили, что Турция, которая поддерживает повстанцев, дала зеленый свет наступлению.
Однако представитель Министерства иностранных дел Турции Онку Кечели заявил, что Турция стремится избежать большей нестабильности в регионе и предупредил, что недавние атаки подрывают договоренности о деэскалации.