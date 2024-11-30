Путин пообещал Асаду военную помощь - СМИ

Сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие к городу в субботу, поскольку повстанцы достигли города.

Источник: Reuters со ссылкой на собеседников

Детали: Бойцы оппозиции во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" осуществили неожиданную зачистку удерживаемых правительством городов на этой неделе и достигли Алеппо почти через десять лет после того, как были вытеснены Асадом и его союзниками в 2016.

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Россия пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам, сообщили два военных источника, добавив, что новая техника начнет прибывать в течение следующих 72 часов.

Издание также пишет, что сирийская армия получила приказ о "безопасном выводе войск" из основных районов города, в которые вошли повстанцы.

Мустафа Абдул Джабер, командир повстанцев, сказал, что их быстрому продвижению помогла нехватка живой силы, которую поддерживает Иран.

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Бойцы оппозиции заявили, что эта кампания является ответом на усиление ударов российских и сирийских военно-воздушных сил по гражданскому населению в удерживаемом повстанцами Идлибе в течение последних недель, а также попыткой предотвратить любые атаки сирийской армии.

Оппозиционные источники, имеющие связь с турецкой разведкой, сообщили, что Турция, которая поддерживает повстанцев, дала зеленый свет наступлению.

Однако представитель Министерства иностранных дел Турции Онку Кечели заявил, что Турция стремится избежать большей нестабильности в регионе и предупредил, что недавние атаки подрывают договоренности о деэскалации.