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Сирський попрацював з "Птахами Мадяра" на передовій

Роман ПетренкоСубота, 30 листопада 2024, 12:37
Сирський попрацював з Птахами Мадяра на передовій
фото: сирський

Головком ЗСУ Олександр Сирський попрацював на Покровському та Курахівському напрямках в Донецькій області.

Джерело: Сирський у Telegram

Деталі: Метою поїздки Сирський називає особисте спілкування з командирами, вирішення проблем та надання всебічної допомоги.

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Пряма мова Сирського: "Вони демонструють на полі бою інноваційну та технологічну переваги над ворогом. Їхня майстерність захисту України визнана як громадянами нашої держави, так і на міжнародному рівні - партнерами та союзниками.

Вручив нагороди військовослужбовцям 414 окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем, що відомий також під назвою "Птахи Мадяра".

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Переконаний, що й надалі так само професійно воїни "Птахів Мадяра" застосовуватимуть іноваційні підходи та обмінюватимуться передовим досвідом з іншими українськими військовослужбовцями задля Перемоги над російськими окупантами!".

СирськийЗбройні сили
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