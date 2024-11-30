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Сырский поработал с "Птицами Мадьяра" на передовой

Роман ПетренкоСуббота, 30 ноября 2024, 12:37
Сырский поработал с Птицами Мадьяра на передовой
фото: сырский

Главком ВСУ Александр Сырский поработал на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.

Источник: Сырский в Telegram

Детали: Целью поездки Сырский называет личное общение с командирами, решение проблем и оказание всесторонней помощи.

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Прямая речь Сырского: "Они демонстрируют на поле боя инновационное и технологическое превосходство над врагом. Их мастерство защиты Украины признано как гражданами нашего государства, так и на международном уровне - партнерами и союзниками.

Вручил награды военнослужащим 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем, который известен также под названием "Птицы Мадьяра".

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Убежден, что и в дальнейшем так же профессионально воины "Птиц Мадьяра" будут применять инновационные подходы и обмениваться передовым опытом с другими украинскими военнослужащими для Победы над российскими оккупантами!".

СырскийВооруженные силы
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