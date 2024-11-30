Сырский поработал с "Птицами Мадьяра" на передовой
Главком ВСУ Александр Сырский поработал на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.
Источник: Сырский в Telegram
Детали: Целью поездки Сырский называет личное общение с командирами, решение проблем и оказание всесторонней помощи.
Прямая речь Сырского: "Они демонстрируют на поле боя инновационное и технологическое превосходство над врагом. Их мастерство защиты Украины признано как гражданами нашего государства, так и на международном уровне - партнерами и союзниками.
Вручил награды военнослужащим 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем, который известен также под названием "Птицы Мадьяра".
Убежден, что и в дальнейшем так же профессионально воины "Птиц Мадьяра" будут применять инновационные подходы и обмениваться передовым опытом с другими украинскими военнослужащими для Победы над российскими оккупантами!".