Россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области: 4 погибших, более 20 раненых

В результате российского ракетного удара в субботу вечером в поселке Царичанка Днепропетровской области погибли 4 человека, 21 человек пострадал.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, Воздушные силы ВСУ, президент Владимир Зеленский в обращении

Прямая речь Лысака: "В результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара. Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Спасатели укрощают огонь. Предварительно, есть и пострадавшие".

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Детали: В 17:26 Воздушные силы сообщали о ракете курсом на Днепр. СМИ писали, что в областном центре был слышен взрыв.

Обновлено: В 19:33 Лысак сообщил, что в Днепровском районе три человека погибли, 19 - пострадали.

Среди раненых, по информации на данный момент, один ребенок. 11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и остальные пострадавшие. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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В 19:50 Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до 21, из них 8 человек находятся в тяжелом состоянии. У них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что в поселке Царичанка на Днепропетровщине в результате ракетного удара РФ погибли четыре человека.

Прямая речь Зеленского: "Сейчас на Днепровщине спасательная операция после ракетного удара. Повреждена обычная гражданская застройка: жилой дом и магазин в поселке Царичанка.

В настоящее время известно, что четыре человека убиты этим российским ударом. Мои соболезнования".