Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Президентка Грузії відмовляється йти з посади після завершення мандату

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 30 листопада 2024, 20:27
Президентка Грузії відмовляється йти з посади після завершення мандату
Саломе Зурабішвілі, фото AFP via Getty Images

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів".

Джерело: звернення Зурабішвілі до грузинського народу, яке наводить телеканал Pirveli, пише "Європейська правда"

Деталі: Своє рішення вона аргументувала тим, що наразі в Грузії "немає легітимного парламенту", який міг би обрати її наступника.

Реклама:

"Мій мандат діятиме доти, доки не буде законно обраний парламент, який законно обере когось замість мене. Я з вами і буду", – сказала Зурабішвілі.

Вона також додала, що у неділю проведе зустріч із представниками громадськості і політичними партіями.

"Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви зовні, на вулиці та в різних сферах суспільства. Разом ми виконаємо роботу, уявимо майбутнє, якого незабаром досягнемо завдяки новим виборам", – підкреслила Зурабішвілі.

РЕКЛАМА:

Термін повноважень Зурабішвілі закінчується в грудні 2024 року. Її наступника вперше мають обирати не прямим голосуванням, а колегією із 300 осіб, до якої увійдуть 150 депутатів парламенту, 20 представників Верховної ради Абхазії, 21 представник Верховної ради Аджарії та 109 делегатів від місцевих органів самоврядування.

Партія влади Грузії "Грузинська мрія" висунула кандидатом в президенти колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі.

Також варто зазначити, що грузинська опозиція не визнає результати парламентських виборів, на яких, за офіційними даними, перемогла партія влади "Грузинська мрія", і бойкотує роботу парламенту нового скликання.

Що передувало: У суботу в Грузії поновились протести проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу.

Протести проходять на кількох локаціях у Тбілісі, зокрема поблизу грузинського парламенту та біля будівлі "Першого каналу Грузії".

Крім Тбілісі, акції протесту відбуваються в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі та Телаві – також демонстрації заплановано у Кварелі та Гурджаані.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".

Грузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео В окупованому Донецьку підірвали начальника Оленівської колонії: він помер

Пентагон: Росія витратила понад $200 млрд на війну з лютого 2022 року

Трамп планує скасувати громадянство за правом народження

Ізраїльські війська вперше з 1973 року перетнули демілітаризовану зону із Сирією – NYT

оновлюєтьсяВорожі ударні БпЛА дісталися на захід України

доповненоБайден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії

Усі новини...
Грузія
У Тбілісі поновилися протести: вимагають надати ефірний час мітингувальникам
У Грузії повідомляють про побиття мітингувальників силовиками
МВС Грузії: На протестах затримано понад 100 осіб
Останні новини
10:05
відео В окупованому Донецьку підірвали начальника Оленівської колонії: він помер
09:55
Чи може вибух зірки зашкодити Землі і чи несе таку загрозу Сонце: пояснення вчених
09:54
відеоСБУ: Морські дрони Sea Baby відпрацювали по вертольотах і літаках РФ в Керченській бухті
09:49
iPhone 17 Air стане найтоншим смартфоном Apple
09:46
У Румунії починаються перемовини про новий уряд, який повинен буде запустити нові вибори президента
09:44
Індустрія реклами вперше перевищить $1 трильйон доходів цього року
09:38
фото, відеоУ Тбілісі влада позривала з "йолки" світлини людей, які постраждали під час мітингів
09:26
У румуна, що оплатив кампанію ультраправого кандидата у TikTok, конфіскували 7 млн доларів
09:19
Ціни на нафту відреагували на падіння режиму Асада в Сирії
08:53
Apple розглядає можливість додати 5G в Mac – Bloomberg
Усі новини...
Реклама:
Реклама: