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Президент Грузии отказывается уходить с должности после завершения мандата

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 30 ноября 2024, 20:27
Президент Грузии отказывается уходить с должности после завершения мандата
Саломе Зурабишвили, фото AFP via Getty Images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что не уйдет с должности после завершения срока своих полномочий и объявила о намерении "быть во главе политических процессов".

Источник: обращение Зурабишвили к грузинскому народу, которое приводит телеканал Pirveli, пишет "Европейская правда"

Детали: Свое решение она аргументировала тем, что сейчас в Грузии "нет легитимного парламента", который мог бы избрать ее преемника.

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"Мой мандат будет действовать до тех пор, пока не будет законно избран парламент, который законно выберет кого-то вместо меня. Я с вами и буду", – сказала Зурабишвили.

Она также добавила, что завтра проведет встречу с представителями общественности и политическими партиями.

"Вместе мы управляем политическим процессом, которым управляете вы снаружи, на улице и в различных сферах общества. Вместе мы выполним работу, представим будущее, которого вскоре достигнем благодаря новым выборам", – подчеркнула Зурабишвили.

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Срок полномочий Зурабишвили истекает в декабре 2024 года. Ее преемника впервые должны избирать не прямым голосованием, а коллегией из 300 человек, в которую войдут 150 депутатов парламента, 20 представителей Верховного совета Абхазии, 21 представитель Верховного совета Аджарии и 109 делегатов от местных органов самоуправления.

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом в президенты бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

Также стоит отметить, что грузинская оппозиция не признает результаты парламентских выборов, на которых, по официальным данным, победила партия власти "Грузинская мечта", и бойкотирует работу парламента нового созыва.

Что предшествовало: В субботу в Грузии возобновились протесты против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Протесты проходят на нескольких локациях в Тбилиси, в частности вблизи грузинского парламента и у здания "Первого канала Грузии".

Кроме Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".

Грузия
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