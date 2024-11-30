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Зеленський: Є рішення, які можна реалізувати цими тижнями та місяцями заради безпеки

Катерина ТищенкоСубота, 30 листопада 2024, 20:38
Зеленський: Є рішення, які можна реалізувати цими тижнями та місяцями заради безпеки
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про наявність рішень, які можуть бути реалізовані найближчими тижнями й місяцями заради України та всіх, хто хоче справедливого завершення війни.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Готуємось зараз до доволі активної роботи в грудні – роботи з партнерами: перемовин, зустрічей.

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Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки – заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась якнайшвидше і, що дуже важливо, справедливо".

Деталі: Зеленський не навів жодних подробиць щодо того, які рішення має на увазі.

Разом з тим, він розповів, що у суботу, як і щодня, заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема в районах проведення Курської операції.

Зеленськийдопомога Українівійна
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