Зеленский: Есть решения, которые можно реализовать в эти недели и месяцы ради безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил о наличии решений, которые могут быть реализованы в ближайшие недели и месяцы ради Украины и всех, кто хочет справедливого завершения войны.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Готовимся сейчас к довольно активной работе в декабре – работе с партнерами: переговоров, встреч.

Реклама:

Есть решения, которые могут быть реализованы именно в эти недели и месяцы ради нашей общей безопасности – ради Украины и всех, кто действительно хочет, чтобы эта война завершилась как можно быстрее и, что очень важно, справедливо".

Детали: Зеленский не привел никаких подробностей относительно того, какие решения имеет в виду.

Вместе с тем, он рассказал, что в субботу, как и каждый день, заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте, в частности в районах проведения Курской операции.