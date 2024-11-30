У центрі Києва в неділю обмежать рух через приїзд іноземних гостей

У неділю в центрі Києва діятимуть обмеження дорожнього руху у зв’язку з проведенням заходів за участю іноземних делегацій.

Джерело: Управління державної охорони України

Дослівно: "1 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

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Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом".

Деталі: В УДО нагадали, що главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

Військовослужбовці УДО спільно з поліцією мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду іноземних делегацій. Вони також можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.