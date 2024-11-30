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В центре Киева в воскресенье ограничат движение из-за приезда иностранных гостей

Катерина ТищенкоСуббота, 30 ноября 2024, 21:11
В центре Киева в воскресенье ограничат движение из-за приезда иностранных гостей
иллюстративное фото Global Images Ukraine via Getty Images

В воскресенье в центре Киева будут действовать ограничения дорожного движения в связи с проведением мероприятий с участием иностранных делегаций.

Источник: Управление государственной охраны Украины

Дословно: "1 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.

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Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу".

Детали: В УГО напомнили, что главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

Военнослужащие УГО совместно с полицией имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда иностранных делегаций. Они также могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их.

Киевтранспортдороги
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