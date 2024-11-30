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Зеленський погодився записати подкаст із американським інтерв'юером Фрідманом

Катерина ТищенкоСубота, 30 листопада 2024, 21:54
Зеленський погодився записати подкаст із американським інтерв'юером Фрідманом
Лекс Фрідман, скріншот відео подкасту

Президент Володимир Зеленський погодився записати подкаст із американським вченим та інтерв'юером Лексом Фрідманом.

Джерело: Зеленський та Фрідман у соцмережі Х

Деталі: У суботу Фрідман написав, що хотів би записати з Зеленським 3-годинний подкаст і готовий приїхати задля цього до Києва.

"Домовились. До зустрічі в Україні", – написав у відповідь Зеленський.

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Довідково: Лекс Фрідман (Олексій Олександрович Фрідман) – американський вчений та інтерв'юер, що має українсько-єврейське походження, народився у Таджикистані й виріс у Москві.

Фрідман розпочав свій подкаст у 2018 році. Спочатку він називався "Подкаст про штучний інтелект", але у 2020 році був змінений на "Подкаст Лекса Фрідмана" (The Lex Fridman Podcast).

В епізодах подкасту брали участь, зокрема, обраний президент США Дональд Трамп, бізнесмен Ілон Маск, засновник Amazon Джефф Безос, засновник Facebook Марк Цукерберг, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Фрідман відвідував Україну під час повномасштабної війни влітку 2022 року.

Зеленський
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