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Перспективы для инвестиций внутри страны

Зеленский согласился записать подкаст с американским интервьюером Фридманом

Катерина ТищенкоСуббота, 30 ноября 2024, 21:54
Зеленский согласился записать подкаст с американским интервьюером Фридманом
Лекс Фридман, скриншот видео подкаста

Президент Владимир Зеленский согласился записать подкаст с американским ученым и интервьюером Лексом Фридманом.

Источник: Зеленский и Фридман в соцсети Х

Детали: В субботу Фридман написал, что хотел бы записать с Зеленским 3-часовой подкаст и готов приехать для этого в Киев.

"Договорились. До встречи в Украине", - написал в ответ Зеленский.

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Справочно: Лекс Фридман (Алексей Александрович Фридман) - американский ученый и интервьюер, имеющий украинско-еврейское происхождение, родился в Таджикистане и вырос в Москве.

Фридман начал свой подкаст в 2018 году. Сначала он назывался "Подкаст об искусственном интеллекте", но в 2020 году был изменен на "Подкаст Лекса Фридмана" (The Lex Fridman Podcast).

В эпизодах подкаста участвовали, в частности, избранный президент США Дональд Трамп, бизнесмен Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, основатель Facebook Марк Цукерберг, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Фридман посещал Украину во время полномасштабной войны летом 2022 года.

Зеленский
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