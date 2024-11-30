Зеленский согласился записать подкаст с американским интервьюером Фридманом
Президент Владимир Зеленский согласился записать подкаст с американским ученым и интервьюером Лексом Фридманом.
Источник: Зеленский и Фридман в соцсети Х
Agreed. See you in Ukraine, @lexfridmanРеклама:— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 30, 2024
Детали: В субботу Фридман написал, что хотел бы записать с Зеленским 3-часовой подкаст и готов приехать для этого в Киев.
"Договорились. До встречи в Украине", - написал в ответ Зеленский.
Справочно: Лекс Фридман (Алексей Александрович Фридман) - американский ученый и интервьюер, имеющий украинско-еврейское происхождение, родился в Таджикистане и вырос в Москве.
Фридман начал свой подкаст в 2018 году. Сначала он назывался "Подкаст об искусственном интеллекте", но в 2020 году был изменен на "Подкаст Лекса Фридмана" (The Lex Fridman Podcast).
В эпизодах подкаста участвовали, в частности, избранный президент США Дональд Трамп, бизнесмен Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, основатель Facebook Марк Цукерберг, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Фридман посещал Украину во время полномасштабной войны летом 2022 года.