США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

Соединенные Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией после решения "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления страны в ЕС.

Источник: заявление Госдепартамента США

Дословно: "Решение "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит обещанию грузинскому народу, закрепленному в Конституции страны, о полной интеграции в Европейский Союз и НАТО. Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, "Грузинская мечта" отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля...

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Различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего американо-грузинского стратегического партнерства, которое основывается на общих ценностях и обязательствах в отношении демократии, верховенства права, гражданского общества, уважения прав человека и основных свобод, а также антикоррупционных усилий. Как следствие, Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма".

Детали: В заявлении говорится, что грузинский народ в подавляющем большинстве поддерживает интеграцию с Европой.

США осудили "чрезмерное применение силы полицией против грузин, которые стремятся реализовать свои права на свободу собраний и выражения мнений, включая свободу мирных протестов". Соединенные Штаты призвали "все стороны обеспечить мирный характер протестов".

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"Мы вновь призываем грузинское правительство вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения на парламентских выборах и отменить антидемократические законы, которые ограничивают свободу собраний и выражения мнений", - говорится в заявлении Госдепа.

Предыстория:

В четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа.

Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.

В субботу в Грузии возобновились протесты против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз. Протесты проходят на нескольких локациях в Тбилиси, в частности вблизи грузинского парламента и у здания "Первого канала Грузии". Кроме Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".