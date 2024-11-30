США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
Соединенные Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией после решения "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления страны в ЕС.
Источник: заявление Госдепартамента США
Дословно: "Решение "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит обещанию грузинскому народу, закрепленному в Конституции страны, о полной интеграции в Европейский Союз и НАТО. Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, "Грузинская мечта" отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля...
Различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего американо-грузинского стратегического партнерства, которое основывается на общих ценностях и обязательствах в отношении демократии, верховенства права, гражданского общества, уважения прав человека и основных свобод, а также антикоррупционных усилий. Как следствие, Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма".
Детали: В заявлении говорится, что грузинский народ в подавляющем большинстве поддерживает интеграцию с Европой.
США осудили "чрезмерное применение силы полицией против грузин, которые стремятся реализовать свои права на свободу собраний и выражения мнений, включая свободу мирных протестов". Соединенные Штаты призвали "все стороны обеспечить мирный характер протестов".
"Мы вновь призываем грузинское правительство вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения на парламентских выборах и отменить антидемократические законы, которые ограничивают свободу собраний и выражения мнений", - говорится в заявлении Госдепа.
Предыстория:
- В четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.
- Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа.
- Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.
- В субботу в Грузии возобновились протесты против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз. Протесты проходят на нескольких локациях в Тбилиси, в частности вблизи грузинского парламента и у здания "Первого канала Грузии". Кроме Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.
Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".