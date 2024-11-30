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Генштаб: На фронті за день 211 боєзіткнень, на Курщині росіяни здійснили майже 300 обстрілів

Катерина ТищенкоСубота, 30 листопада 2024, 22:58
Генштаб: На фронті за день 211 боєзіткнень, на Курщині росіяни здійснили майже 300 обстрілів
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

У суботу на фронті відбулося 211 бойових зіткнень, найбільше ворожих атак зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках, тоді як у Курській області – 22 боєзіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Противник завдав по території України два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Здійснив понад три тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

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На Харківському напрямку агресор 9 разів атакував неподалік Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 7 разів намагався просунутися до українських позицій неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та  Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 19 разів в районах Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського.

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На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в 16 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

На Торецькому напрямку тривають 10 боєзіткнень поблизу населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка, 6 ворожих штурмів захисники зупинили.

Ворог 46 разів намагався вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти атакували в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке, Єлизаветівка та Новий Труд. 39 наступальних дій противника зупинено Силами оборони, 7 атак тривають.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією, в суботу українські воїни знешкодили на цьому напрямку понад 250 окупантів, 160 з них – безповоротно. Знищено одну бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної та три одиниці мототехніки окупантів, також пошкоджено одиницю автомобільної техніки та одне багі.

На Курахівському напрямку ворог атакував українські позиції поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки, Єлизаветівки та Успенівки. На даний час українські воїни відбили 37 атак, 11 боєзіткнень досі триває.

Втрати ворога на цьому напрямку з початку доби склали 43 окупанти вбитими та 64 – пораненими, знищено два бронетранспортери, 4 одиниці мототехніки та одну переносну станцію радіоелектронної боротьби.

На Времівському напрямку українські війська відбивали атаки противника поблизу населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Розлив, Велика Новосілка, Новодарівка та Новопіль – 8 атак відбито, 7 штурмів тривають.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили 3 штурми противника.

На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках у суботу ворог активних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на цей час відомо про 22 боєзіткнення, 299 обстрілів населених пунктів та позицій українських підрозділів.

Генштабвійна
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