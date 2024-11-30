Генштаб: На фронте за день 211 боестолкновений, на Курщине россияне совершили почти 300 обстрелов

В субботу на фронте произошло 211 боевых столкновений, больше всего вражеских атак зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях, тогда как в Курской области – 22 боестолкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес по территории Украины два ракетных удара двумя ракетами, использовал для поражения 503 дрона-камикадзе. Осуществил более трех тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

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На Харьковском направлении агрессор 9 раз атаковал неподалеку Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня 7 раз пытался продвинуться к украинским позициям неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 19 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского.

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На Краматорском направлении активность врага вылилась в 16 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

На Торецком направлении продолжаются 10 боестолкновений вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка, 6 вражеских штурмов защитники остановили.

Враг 46 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое, Елизаветовка и Новый Труд. 39 наступательных действий противника остановлено Силами обороны, 7 атак продолжаются.

Противник несет значительные потери – по предварительной информации, в субботу украинские воины обезвредили на этом направлении более 250 оккупантов, 160 из них – безвозвратно. Уничтожена одна боевая бронированная машина, две единицы автомобильной и три единицы мототехники оккупантов, также повреждена единица автомобильной техники и одно багги.

На Кураховском направлении враг атаковал украинские позиции вблизи Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дачного, Дальнего, Катериновки, Романовки, Антоновки, Гановки, Елизаветовки и Успеновки. В настоящее время украинские воины отбили 37 атак, 11 боестолкновений до сих пор продолжается.

Потери врага на этом направлении с начала суток составили 43 оккупанта убитыми и 64 – ранеными, уничтожено два бронетранспортера, 4 единицы мототехники и одну переносную станцию радиоэлектронной борьбы.

На Времовском направлении украинские войска отражали атаки противника вблизи населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Великая Новоселка, Новодаровка и Новополье – 8 атак отбиты, 7 штурмов продолжаются.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили 3 штурма противника.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях в субботу враг активных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, на данный момент известно о 22 боестолкновениях, 299 обстрелах населенных пунктов и позиций украинских подразделений.