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Будівництво фортифікацій біля Запоріжжя майже завершено – Федоров

Катерина ТищенкоСубота, 30 листопада 2024, 23:25
Будівництво фортифікацій біля Запоріжжя майже завершено – Федоров
Іван Федоров, фото з Facebook

Будівництво фортифікацій біля Запоріжжя та найближчих населених пунктів майже завершено, сучасні оборонні споруди включають захист від ворожих дронів.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ті лінії укріплень, які нам ставили за мету закінчити ще влітку, були вчасно закінчені. Після того ми спільно з військовим командуванням, з Генеральним штабом розробили нову оборонну систему Запорізької області, оборони обласного центру – міста Запоріжжя. І майже закінчили вже будівництво безпосередньо оборони міста Запоріжжя.

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Це багатоешелонована оборона не лише міста Запоріжжя, а й найближчих населених пунктів для того, щоб зробити Запорізьку область добре укріпленою, щоб ворог чітко декілька разів думав, чи потрібно йому йти на територію Запорізької області".

Деталі: Федоров заявив, що фортифікаційні споруди, які будуються зараз, значно вдосконалені порівняно з тими, що будувалися навіть рік тому.

"Оскільки основна загроза сьогодні від ворога – це безпосередньо дрони різного типу, то й захист має бути в першу чергу від дронів, від FPV-дронів, якими ворог найчастіше атакує позиції наших захисників", – сказав голова ОВА.

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Що передувало: 24 листопада видання The Economist писало, що біля Запоріжжя ретельно будують фортифікації на випадок наступу російських військ, однак деякі українські командири вважають, що РФ поки не готова до масштабної атаки на цьому напрямку.

ЗапоріжжяЗапорізька областьфортифікації
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