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Строительство фортификаций возле Запорожья почти завершено – Федоров

Катерина ТищенкоСуббота, 30 ноября 2024, 23:25
Строительство фортификаций возле Запорожья почти завершено – Федоров
Иван Федоров, фото из Facebook

Строительство фортификаций возле Запорожья и ближайших населенных пунктов почти завершено, современные оборонительные сооружения включают защиту от вражеских дронов.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь: "Те линии укреплений, которые нам ставили целью закончить еще летом, были вовремя закончены. После того мы совместно с военным командованием, с Генеральным штабом разработали новую оборонную систему Запорожской области, обороны областного центра – города Запорожья. И почти закончили уже строительство непосредственно обороны города Запорожья.

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Это многоэшелонированная оборона не только города Запорожья, но и ближайших населенных пунктов для того, чтобы сделать Запорожскую область хорошо укрепленной, чтобы враг четко несколько раз думал, нужно ли ему идти на территорию Запорожской области".

Детали: Федоров заявил, что фортификационные сооружения, которые строятся сейчас, значительно усовершенствованы по сравнению с теми, которые строились даже год назад.

"Поскольку основная угроза сегодня от врага – это непосредственно дроны различного типа, то и защита должна быть в первую очередь от дронов, от FPV-дронов, которыми враг чаще всего атакует позиции наших защитников", – сказал глава ОГА.

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Что предшествовало: 24 ноября издание The Economist писало, что возле Запорожья тщательно строят фортификации на случай наступления российских войск, однако некоторые украинские командиры считают, что РФ пока не готова к масштабной атаке на этом направлении.

ЗапорожьеЗапорожская областьфортификации
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