У 53-ій та 47-ій бригадах закликали військових повернутися на службу після СЗЧ

53-я та 47-ма окремі механізовані бригади ЗСУ звернулася до військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини, із закликом повернутися на службу. Бригади обіцяють підтримку та консультації на кожному етапі повернення.

Джерело: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 47 окрема механізована бригада

Дослівно 53 ОМБр: "Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень".

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Деталі: Подібний допис опублікувала і 47 окрема механізована бригада, додавши, що є різні причини СЗЧ та пообіцяла надати консультацію й супровід на всіх етапах повернення.

"Хтось втомився та скучив за рідним, інші – не знайшли місця в своїй бригаді за тим фахом, який надали.

Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль – надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе", – йдеться в повідомленні.

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Читати більше в матеріалі УП: "Втеча з армії. Чому СЗЧ і дезертирство стали масовим явищем і як вирішити цю проблему"



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