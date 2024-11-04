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У 53-ій та 47-ій бригадах закликали військових повернутися на службу після СЗЧ

Анастасія ПроцПонеділок, 4 листопада 2024, 12:05
У 53-ій та 47-ій бригадах закликали військових повернутися на службу після СЗЧ
фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

53-я та 47-ма окремі механізовані бригади ЗСУ звернулася до військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини, із закликом повернутися на службу. Бригади обіцяють підтримку та консультації на кожному етапі повернення.

Джерело: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 47 окрема механізована бригада

Дослівно 53 ОМБр: "Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень".

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Деталі: Подібний допис опублікувала і 47 окрема механізована бригада, додавши, що є різні причини СЗЧ та пообіцяла надати консультацію й супровід на всіх етапах повернення.

"Хтось втомився та скучив за рідним, інші – не знайшли місця в своїй бригаді за тим фахом, який надали.

Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль – надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе", – йдеться в повідомленні.

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Читати більше в матеріалі УП: "Втеча з армії. Чому СЗЧ і дезертирство стали масовим явищем і як вирішити цю проблему"

Що передувало:

  • 21 вересня військовослужбовець 56 Маріупольської ОМБ Сергій Гнезділов написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих. Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію в суспільстві, думки з цього приводу розділились.
  • У 56-тій окремій мотопіхотній бригаді, де служить Гнезділов, призначили службове розслідування та заявили, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".
  • 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у засобах масової інформації відкрила кримінальне провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування Бюро.
  • Працівники ДБР 9 жовтня затримали Гнезділова та провели обшук.
  • 11 жовтня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Сергія Гнезділова 60 днів під вартою без права на заставу.
  • Також у жовтні цього року за матеріалами Державного бюро розслідувань суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях винесли близько сотні рішень не ув’язнювати військових за перше СЗЧ, а дозволити їм повернутися на службу.

арміяЗбройні сили
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