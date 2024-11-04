Єрмак: Україна не веде переговорів з Росією. Домовленості можливі через окремі угоди

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що Україна не веде жодних перемовин із Російською Федерацією.

Джерело: Єрмак в інтерв'ю, продемонстрованому в ефірі національного телемарафону 4 листопада

Пряма мова: "Ці переговори про те, як про це пишуть (зокрема видання The Financial Times з посиланням на поінформовані джерела, писало, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної –ред.), що це нібито переговори Україна - Росія – це точно неправда. Що відбувається: ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки, вона була онлайн, але таким собі співорганізатором був Катар. І коли ця конференція відбулася, ми зафіксували принципи щодо цього пункту Формули миру. Була дуже велика кількість країн із різних континентів …

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Всі ці тематичні конференції вони без Росії.

Після цього ми зафіксували принципи: якщо сьогодні Катар, наприклад, або інша країна, готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо, і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, – будь ласка. Така ж ситуація з продовольчою безпекою. З Туреччиною вже був зерновий коридор, рік існував. Коли було дві угоди: одна – "Туреччина - Організація Об’єднаних Націй - Україна" , друга – "Туреччина - ООН - Росія".

Якщо хтось готовий після цього, відчуває, що в цих рамках готовий імплементувати досягнення цієї конференції, – будь ласка. Що мені відомо на сьогодні: поки ніяких домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути, бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у Формулі миру України. Всі ці розмови, вони відбуваються, мені здається як, можливо, реакція після тих тематичних конференцій, але точно можу сказати Україна ніяких перемовин із Росією не веде".

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Деталі: На уточнююче запитання, чи вимагали від України партнери не бити по певних об’єктах на території Росії, Єрмак відповів: "Давайте так скажемо... Точно від нас ніхто не вимагав нічого, але, безумовно, ми знаємо, що країни підтримають… наприклад, що стосується енергетичної безпеки, якщо би дві такі угоди за посередництва, наприклад, Катару, або іншої країни сталися".

Що передувало: Видання The Financial Times із посиланням на поінформовані джерела написало, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі один одного.

У Кремлі назвали інформаційним вкидом публікації про те, що Москва і Київ ведуть переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.