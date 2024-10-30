Україна і Росія ведуть переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі – FT

За даними видання FT, Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної.

Джерело: The Financial Times з посиланням на поінформовані джерела

Деталі: За словами джерел FT, Київ намагається відновити переговори за посередництва Катару.

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У публікації зазначається, що ці переговори нібито були близькі до угоди в серпні, але розірвалися через операцію Сил оборони в Курській області.

Пряма мова джерела FT: "Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось.

Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів".

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Деталі: Видання зазначає, що угода ознаменувала б найбільш значну деескалацію війни з того часу, як правитель Росії Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про захист енергетичних об'єктів може свідчити про готовність Росії до більш широких мирних переговорів.

За словами високопоставленого українського чиновника, Москва і Київ вже знизили частоту атак на енергетичну інфраструктуру одне одного в останні тижні в рамках домовленостей, досягнутих їхніми розвідувальними службами.

FT зазначає, що з наближенням зими Україна стикається із серйозними викликами через масштабні російські ракетні удари, які знищили майже половину її енергогенеруючих потужностей.

Дослівно FT: "І Київ, і Москва раніше визнали, що припинення атак на українську енергосистему та російські нафтопереробні потужності було в їхніх спільних інтересах.

Але Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські війська з Курської області, де вони все ще контролюють близько 600 кв. км території…"

Деталі: За словами високопоставленого українського чиновника, Україна, тим не менш, планує продовжувати завдавати ударів по цілях, включаючи нафтопереробні заводи, щоб примусити Росію до переговорів.

Чотири українські чиновники розповіли FT, що восени минулого року Київ і Москва уклали "мовчазну угоду" про те, що не завдаватимуть ударів по енергетичних об'єктах одне одного.

Що передувало: Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення повітряних атак Росії по українських енергетичних об’єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни.

Передісторія:

Секретар Радбезу РФ, колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив у вересні, що до вторгнення українських сил в Курську область правитель Росії Володимир Путін погодився на пропозицію Туреччини і відмовитися від ударів по об'єктах енергетики, торговельному і цивільному флоту України.

Після повномасштабного вторгнення Росії Україна намагалася вести переговори про мир. Президент Володимир Зеленський не раз закликав російського диктатора Володимира Путіна обговорити усі гострі питання при особистій зустрічі. Той проігнорував. Зрештою Зеленський констатував, що заяви Путіна про прагнення до миру не щирі, і затвердив рішення РНБО про неможливість вести з ним переговори.

Через кілька тижнів після російського вторгнення в Україну могла бути укладена мирна угода. Умови припинення війни були прописані у проєкті договору на 17 сторінках, який сторони узгодили 15 квітня 2022 року. Росія вимагала від України нейтралітету, обмеження кількості військових, зброї, техніки та авіації. Окуповані території мали залишитися за Росією.

Проте у квітні 2022 року Росія фактично зірвала мирні переговори з Україною, внісши до проєкту договору пункт про те, що вона матиме право вето при ухваленні відповіді міжнародної спільноти в разі повторного нападу на Україну.

У вересні 2024 року правитель Росії Володимир Путін заявив, що Росія не відмовлялася від переговорів з Україною, але на основі "документів" узгоджених у Стамбулі в 2022 році

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