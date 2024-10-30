У Кремлі заперечили переговори з Україною щодо відмови від атак по енергетиці

У Кремлі назвали інформаційним вкидом публікації про те, що Москва і Київ ведуть переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Джерело: прессекретар лідера РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Зараз дуже багато вкидів, які не мають жодного стосунку до реалій. Навіть найсолідніші видання не гребують тим, що ці вкиди здійснюють, ось такі публікації випускають".

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Що передувало: Видання The Financial Times із посиланням на поінформовані джерела написало, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі один одного.