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Австралія подарує Україні 14 військових катерів

Олена ІвашківВівторок, 5 листопада 2024, 02:48
Австралія подарує Україні 14 військових катерів
фото: Royal Australian Navy

Австралія надасть Україні 14 морських швидких та високоманеврених катерів для зміцнення морської та берегової оборони.

Джерело: Уряд Австралії

Дослівно: "Австралія подарує Україні 14 катерів із жорстким корпусом, що підкреслить постійну прихильність уряду (Австралії - ред.) підтримці України в її захисті від незаконного вторгнення Росії".

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"Ці морські катери австралійських сил оборони забезпечать швидкі та високоманеврені морські можливості для України".

Деталі: Як йдеться у повідомленні, що останній раунд військової підтримки, оцінюваний у 14 мільйонів австралійських доларів, зміцнить морську та берегову оборону України, яка є важливою оперативною сферою для Збройних сил України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала понад 1,3 мільярда доларів військової підтримки та понад 1,5 мільярда доларів загальної підтримки уряду України.

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Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що уряд Австралії разом з адміністрацією президента США Джо Байдена працює над планом відправлення в Україну танків Abrams M1A1 американського виробництва.
  • У жовтні стало відомо, що Австралія відправить в Україну 49 танків Abrams, що скоро будуть списані, в рамках пакету військової допомоги вартістю 245 мільйонів доларів.

Австраліядопомога Україні
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