Австралія подарує Україні 14 військових катерів
Австралія надасть Україні 14 морських швидких та високоманеврених катерів для зміцнення морської та берегової оборони.
Джерело: Уряд Австралії
Дослівно: "Австралія подарує Україні 14 катерів із жорстким корпусом, що підкреслить постійну прихильність уряду (Австралії - ред.) підтримці України в її захисті від незаконного вторгнення Росії".
"Ці морські катери австралійських сил оборони забезпечать швидкі та високоманеврені морські можливості для України".
Деталі: Як йдеться у повідомленні, що останній раунд військової підтримки, оцінюваний у 14 мільйонів австралійських доларів, зміцнить морську та берегову оборону України, яка є важливою оперативною сферою для Збройних сил України.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала понад 1,3 мільярда доларів військової підтримки та понад 1,5 мільярда доларів загальної підтримки уряду України.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що уряд Австралії разом з адміністрацією президента США Джо Байдена працює над планом відправлення в Україну танків Abrams M1A1 американського виробництва.
- У жовтні стало відомо, що Австралія відправить в Україну 49 танків Abrams, що скоро будуть списані, в рамках пакету військової допомоги вартістю 245 мільйонів доларів.