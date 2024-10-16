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Австралія передасть Україні майже 50 списаних танків Abrams

Альона Мазуренко Середа, 16 жовтня 2024, 17:40
Австралія передасть Україні майже 50 списаних танків Abrams
ТАНК ABRAMS, GETTY IMAGES

Австралія відправить в Україну 49 танків Abrams, що скоро будуть списані, в рамках пакету військової допомоги вартістю 245 мільйонів доларів.

Джерело: ABC

Деталі: Повідомляється, що більш ніж через рік після того, як Україна вперше висловила зацікавленість у застарілому парку M1A1, уряд підтвердив, що передасть Україні 49 танків американського виробництва.

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Міністр оборонної промисловості Пет Конрой, який цього тижня бере участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО, безпосередньо розповість своєму українському колезі про останній пакет підтримки.

Пряма мова Конроя: "Ці танки нададуть українським Збройним силам більшої вогневої потужності і мобільності і доповнять підтримку, яку наші партнери надають українським бронетанковим бригадам - Австралія залишається непохитною в нашій підтримці України".

Протягом останніх тижнів Австралія отримала перші з 75 нових танків M1A2, які з часом замінять армійський парк з 59 старих машин M1A1, які ніколи не використовувалися в бою.

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Передача Австралією своїх застарілих "Абрамсів" до "третьої країни" вимагає дозволу США відповідно до Міжнародних правил торгівлі зброєю (ITAR).

Оскільки термін експлуатації старих австралійських танків M1A1 добігає кінця, невелика кількість з них потребуватиме ремонту перед відправкою до Європи, або ж їх можна було б просто швидко відправити в Україну і використати на запчастини чи в інших цілях.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що уряд Австралії разом з адміністрацією президента США Джо Байдена працює над планом відправлення в Україну танків Abrams M1A1 американського виробництва.
  • В липні Австралія списала 59 танків Abrams M1A1, які ніколи не використовувалися в боях і тепер замінюються на новіші моделі. Куплені за 550 мільйонів доларів у 2004 році, ці бойові машини оснащені гарматами та кулеметами.

танкиАвстраліяУкраїназброя
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