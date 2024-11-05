WSJ: Західні спецслужби підозрюють Росію у спробі затіяти пожежі у літаках до США та Канади

Західні спецслужби заявили, що Росія проводила таємну операцію та хотіла спричинити пожежі на борту вантажних або пасажирських літаків, що летіли до США і Канади, тому відправила через DHL два запалювальні пристрої.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Пристрої вибухнули в логістичних центрах DHL в липні, один в Лейпцигу, Німеччина, а інший в Бірмінгемі, Англія.

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Слідчі і шпигунські агентства в Європі з'ясували, як були виготовлені пристрої - це були електромасажери, начинені легкозаймистою речовиною на основі магнію.

Співробітники служби безпеки і люди, знайомі з розслідуванням дійшли висновку, що це була частина ширшої російської змови.

Як повідомляє WSJ, електричні масажери, надіслані до Великої Британії з Литви, схоже, були спробою з'ясувати, як пронести такі запалювальні пристрої на борт літаків, що прямують до Північної Америки.

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Литовська поліція заарештувала підозрюваного, який відправив чотири запалювальні пристрої, в тому числі два з магазину DHL у столиці Литви Вільнюсі, повідомив представник європейських правоохоронних органів. Підозрюваний назвався Ігорем Прудніковим, але його справжнє ім'я - Олександр Сурановас, сказав чиновник. Слідчі вважають, що його використовували як довірену особу російські шпигунські служби.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, якого WSJ попросив прокоментувати цю ситуацію, сказав: "Ми ніколи не чули жодних офіційних звинувачень" у причетності Росії, додавши: "Це традиційні необґрунтовані інсинуації з боку ЗМІ".

Європейська влада стверджує, що Росія стоїть за кампанією саботажу, включаючи підпали у Великобританії і Чехії, напади на трубопроводи і кабелі передачі даних в Балтії і втручання у водопостачання в Швеції і Фінляндії.

Через кілька місяців після пожеж у логістичних центрах DHL керівники обох британських розвідувальних служб заявили про диверсійні операції Росії. У вересні Річард Мур, голова МІ-6, британської служби зовнішньої розвідки, заявив, що російські шпигунські агентства "дещо здичавіли у своїй поведінці".

Місяцем пізніше Кен МакКаллум, голова МІ5, британської служби внутрішньої розвідки, попередив, що Росія організовує "підпали, саботаж тощо". Небезпечні дії, що здійснюються зі зростаючою нерозсудливістю".

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