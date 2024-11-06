Південна Корея розглядає відправку спостерігачів в Україну через військових КНДР – Reuters
Середа, 6 листопада 2024, 12:47
Керівництво Південної Кореї розглядає можливість відправки до України групи спостерігачів через перекидання до Росії солдатів з КНДР.
Джерело: Reuters з посиланням на неназваного представника президента Південної Кореї
Деталі: За словами неназваного представника президента, для відправки спостерігачів не потрібна згода Національної Асамблеї не потрібна, якщо це робиться з конкретною метою і на обмежений час.
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Він також повідомив журналістам, що військові з КНДР "ще не вступили в повноцінні бойові дії проти українських сил".
Передісторія:
- Джерела в українській розвідці заявили, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.
- Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня. За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
- Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.
- За даними української розвідки, в останній тиждень жовтня Росія перекинула до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.
- Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що фронті на Курському напрямку відбулося перше невелике зіткнення із північнокорейськими військами.