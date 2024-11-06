Південна Корея розглядає відправку спостерігачів в Україну через військових КНДР – Reuters

Керівництво Південної Кореї розглядає можливість відправки до України групи спостерігачів через перекидання до Росії солдатів з КНДР.

Джерело: Reuters з посиланням на неназваного представника президента Південної Кореї

Деталі: За словами неназваного представника президента, для відправки спостерігачів не потрібна згода Національної Асамблеї не потрібна, якщо це робиться з конкретною метою і на обмежений час.

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Він також повідомив журналістам, що військові з КНДР "ще не вступили в повноцінні бойові дії проти українських сил".

Передісторія: