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В Одесі уламки дронів пошкодили житлові будинки і авто, постраждала людина – ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 7 листопада 2024, 08:45
В Одесі уламки дронів пошкодили житлові будинки і авто, постраждала людина – ОВА
ФОТО З TELEGRAM КІПЕРА

Внаслідок нічної дронової атаки росіян в Одесі пошкоджені житлові будинки, машини та газопровід, постраждав один мешканець.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова Кіпера: "Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок". 

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Фото з Telegram Кіпера 

Деталі: За словами очільника області, легкі тілесні ушкодження отримав 30-річний чоловік, йому надали допомогу на місці.

 
Фото з Telegram Кіпера 
 
Фото "Думської"

Передісторія:

Одесабезпілотники
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