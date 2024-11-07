В Одесі уламки дронів пошкодили житлові будинки і авто, постраждала людина – ОВА

Внаслідок нічної дронової атаки росіян в Одесі пошкоджені житлові будинки, машини та газопровід, постраждав один мешканець.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова Кіпера: "Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок".

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Фото з Telegram Кіпера

Деталі: За словами очільника області, легкі тілесні ушкодження отримав 30-річний чоловік, йому надали допомогу на місці.

Фото з Telegram Кіпера

Фото "Думської"

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