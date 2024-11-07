Вирували пожежі у 5 районах, 2 постраждалих – наслідки дронової атаки на Київ
Під час нічної атаки російських безпілотників у Києві працювала ППО, Сили оборони знищили понад 30 ворожих дронів, однак через падіння уламків спалахнули пожежі і є руйнування у шести районах столиці.
Джерело: КМВА у Telegram
Деталі: У Голосіївському районі є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою.
Також спалахнула пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв. Пошкоджено 4 авто. Потерпілих немає. Вогонь уже загасили.
У Печерському районі горів ресторан на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв, сталося часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу загасили. Потерпілих немає.
У Солом’янському районі горіли склади на площі 600 м.кв на території підприємства. Одна людина постраждала.
Також уламки впали на території медичного центру, внаслідок чого спалахнула пожежа на площі 20 м.кв. Вогонь загасили. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Крім того, уламки впали на нежитлову споруду – пожежу ліквідували, потерпілих немає.
У Подільському районі загорівся житловий будинок. Деталі уточнюються.
В Оболонському районі спалахнула пожежа на даху 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.
У Дарницькому районі уламки збитих дронів упали на відкриту місцевість та на житловий будинок. В обох випадках минулося без пожежі та постраждалих.
Оновлено: Згодом у КМДА додали, що постраждало комунальне підприємство "Київавтодор".
"Унаслідок російської атаки на столицю пошкоджено будівлі та 7 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор", постраждалих немає", – повідомили у КМДА.
Передісторія:
- Уночі 7 листопада уламки збитих російських безпілотників упали п’яти районах столиці, внаслідок чого горіли склади, гаражі, СТО, ресторан та бізнес-центр.
- ППО знешкодила понад три десятки російських БпЛА, які летіли на столицю.