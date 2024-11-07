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Вирували пожежі у 5 районах, 2 постраждалих – наслідки дронової атаки на Київ

Ірина БалачукЧетвер, 7 листопада 2024, 09:27
Вирували пожежі у 5 районах, 2 постраждалих – наслідки дронової атаки на Київ
Фото КМВА

Під час нічної атаки російських безпілотників у Києві працювала ППО, Сили оборони знищили понад 30 ворожих дронів, однак через падіння уламків спалахнули пожежі і є руйнування у шести районах столиці.

Джерело: КМВА у Telegram

Деталі: У Голосіївському районі є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою.

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Наслідки у Голосіївському районі 
Фото КМВА
 

Наслідки у Голосіївському районі 

Фото КМВА

Також спалахнула пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв. Пошкоджено 4 авто. Потерпілих немає. Вогонь уже загасили. 

 

Наслідки у Голосіївському районі 

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Фото КМВА
 

Наслідки у Голосіївському районі 

Фото КМВА

У Печерському районі горів ресторан на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв, сталося часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу загасили. Потерпілих немає.

У Солом’янському районі горіли склади на площі 600 м.кв на території підприємства. Одна людина постраждала. 

 
Наслідки нічної атаки в Соломʼянському районі столиці
фото КМВА
 
Наслідки нічної атаки в Соломʼянському районі столиці
фото КМВА

Також уламки впали на території медичного центру, внаслідок чого спалахнула пожежа на площі 20 м.кв. Вогонь загасили. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Крім того, уламки впали на нежитлову споруду – пожежу ліквідували, потерпілих немає. 

 
Наслідки нічної атаки в Соломʼянському районі столиці
фото КМВА

У Подільському районі загорівся житловий будинок. Деталі уточнюються. 

 
фото КМВА

В Оболонському районі спалахнула пожежа на даху 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає. 

 
фото КМВА

У Дарницькому районі уламки збитих дронів упали на відкриту місцевість та на житловий будинок. В обох випадках минулося без пожежі та постраждалих.

 
фото ДСНС 

Оновлено: Згодом у КМДА додали, що постраждало комунальне підприємство "Київавтодор".

"Унаслідок російської атаки на столицю пошкоджено будівлі та 7 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор", постраждалих немає", – повідомили у КМДА.

Передісторія: 

Київбезпілотникипожежа
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