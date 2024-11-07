У Кремлі не виключають розмови Путіна з Трампом до інавгурації

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков не виключає спілкування глави РФ Володимира Путіна з обраним президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації 20 січня 2025 року.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Спілкування Путіна з Трампом до інавгурації не виключено. Кремль виходить із заяв обраного президента США".

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Деталі: Водночас він додав, що будь-яких контактів зі штабом Трампа з боку представників РФ не було, і робота з організації зустрічі Путіна з президентом США не ведеться.

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від контактів зі США.

"Ми ніколи не відмовлялися від контактів із будь-ким. Президент Путін щоразу, коли на цю тему заходить розмова, підкреслює нашу позицію. Розмовляти завжди краще, ніж ізолюватися один від одного", – заявив Лавров, відповідаючи на запитання про перспективи контактів із командою Трампа.

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Що було раніше: Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп, під час оголошення про свою перемогу на виборах заявив, що планує покласти край війнам у світі.

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