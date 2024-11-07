У Кремлі не виключають розмови Путіна з Трампом до інавгурації
Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков не виключає спілкування глави РФ Володимира Путіна з обраним президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації 20 січня 2025 року.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова Пєскова: "Спілкування Путіна з Трампом до інавгурації не виключено. Кремль виходить із заяв обраного президента США".
Деталі: Водночас він додав, що будь-яких контактів зі штабом Трампа з боку представників РФ не було, і робота з організації зустрічі Путіна з президентом США не ведеться.
Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від контактів зі США.
"Ми ніколи не відмовлялися від контактів із будь-ким. Президент Путін щоразу, коли на цю тему заходить розмова, підкреслює нашу позицію. Розмовляти завжди краще, ніж ізолюватися один від одного", – заявив Лавров, відповідаючи на запитання про перспективи контактів із командою Трампа.
Що було раніше: Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп, під час оголошення про свою перемогу на виборах заявив, що планує покласти край війнам у світі.
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Передісторія:
- Трамп неодноразово заявляв, що завершить війну в Україні за 24 години після свого обрання на другий президентський термін.
- Він навіть розповідав, як саме збирається це зробити. "Я б сказав Зеленському: "Досить. Ви повинні укласти угоду. Я б сказав Путіну: якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми (дамо Україні, – ред.) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться. Я укладу угоду за один день. За один день", – заявляв Трамп.
- Видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомляло, що Трамп нібито прагне підштовхнути Україну до поступок РФ і передачі під її контроль українських територій – зокрема, Криму та Донбасу. Радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав фейковими ці деталі.
- У квітня телеканал CNN повідомив, що Трамп нібито розраховує змусити Росію та Україну починати перемовини про припинення бойових дій, тиснучи аргументом про подальшу американську військову допомогу.
- Колишня радниця Трампа Фіона Гілл заявляла, що той, перебуваючи на посаді президента США, давав зрозуміти, ніби вважає, що Україна повинна бути частиною Росії.
- Сам Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах буде намагатися допомогти Україні, але паралельно вимагатиме від Європи таких самих зусиль.
- У червні президент Володимир Зеленський попереджав про ризик того, що експрезидент і кандидат у президенти США Дональд Трамп може стати "президентом-лузером" і ослабити вплив США у світі, якщо змусить Україну до перемир’я з Росією.