"Схеми" дізналися про непоодинокі авіаперельоти Татарова до Москви після 2014 року

Розслідувачі проєкту "Схеми" на основі даних авіаперельотів дослідили, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров щонайменше 9 разів літав у Москву після окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас.

Джерело: розслідування проєкту "Схеми" від Радіо Свобода

Дослівно: "За даними журналістів, Татаров, який у той період займався адвокатською діяльністю, тричі був у РФ в 2017-му, чотири рази в 2018-му, та двічі – в 2019 році. Востаннє Татаров літав до Росії наступного дня після перемоги Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року".

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Фото: проєкт "Схеми" (Радіо Свобода)

Деталі: Журналісти "Схем" проаналізували та співставили дані про поїздки Татарова за допомогою доступу до інформації з баз даних про перетин кордону трьох країн – України, Білорусі та Росії.

Оскільки після 2014 року авіасполучення між Україною та Росією було зупинене, зазначається у розслідуванні, у більшості поїздок Татаров діставався Москви з Києва через Мінськ", - зазначається у розслідуванні.

Більше деталей: Також, як твердять журналісти "Схем", Татаров їздив до Білорусі в березні 2013 року, двічі – в червні та листопаді 2014-го, та ще одного разу в березні 2016 року. 22 березня 2016 року Татаров перетинав кордон з Білоруссю через КПП "Нова Гута" на власному автомобілі, 23 березня тим же маршрутом повернувшись до України. При цьому невідомо, чи відвідував Татаров у цих поїздках Росію.

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Крім того, за даними "Схем", в 2015 році Татаров їздив до окупованого Криму – 6 червня він перетнув контрольно-пропускний пункт "Джанкой". Назад Татаров повернувся 8 червня через КПП "Армянськ". Автівка, на якій Татаров їздив на окуповану територію, належала на той час співробітнику компанії, якою на час його роботи володіла Галина Фаринник, дружина адвоката Василя Фаринника.

За даними журналістів, у 2008 році Фаринник, будучи на той момент очільником головного слідчого управління МВС та заступником міністра, привів Татарова працювати до себе в ГСУ, а потім зробив своїм партнером в адвокатській фірмі, яка з приходом туди Татарова отримала назву "Татаров, Фаринник, Головко".

"Схеми" надіслали до Офісу президента офіційний лист на ім’я Олега Татарова з проханням про коментар. Журналісти запитали, з якою метою він щонайменше 9 разів, починаючи з 2014 року відвідував Російську Федерацію, з ким саме та з яких питань мав там зустрічі, чи були серед тих, з ким він зустрічався, посадовці РФ. Станом момент виходу матеріалу Татаров не надав відповідей.

Доповнено о 21:21: Згодом Татаров у коментарі ВВС заперечив, що щонайменше 9 разів літав у Москву після окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас.

Нагадаємо: У серпні президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання УП про ефективність команди ОП і прохання оцінити роботу, зокрема заступника голови ОП Олега Татарова, відповів, що той разом з нинішнім главою СБУ Василем Малюком вбивав чеченців у Києві.

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