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Татаров заперечив, що 9 разів їздив у Москву після 2014 року

Тетяна ОлійникЧетвер, 7 листопада 2024, 21:08
Татаров заперечив, що 9 разів їздив у Москву після 2014 року
Олег Татаров. Фото з відкритих джерел

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров заперечив, що щонайменше 9 разів літав у Москву після окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас.

Джерело: коментар Татарова українській службі ВВС

Пряма мова: "Зазвичай я не коментую будь-які публікації стосовно себе. Але у звʼязку з війною, що веде Росія проти нашої країни, вважаю необхідним все ж прокоментувати цей фейк, що був поширений сьогодні".

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Деталі: Він також заперечив інформацію про будь-які контакти з представниками Росії.

Пряма мова: "Це абсолютно неприпустимо – поширювати недостовірні дані і навіть натяки щодо начебто наявності моєї комунікації з кимось з Росії чи поїздок на її територію. Тим більше з посиланням на підконтрольні ворогу джерела".

Знати більше: Хто такий Олег Татаров та як він опинився на вершині правоохоронної системи

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Що передувало: 

Журналісти проєкту "Схеми" повідомили, що Татаров, який у той період займався адвокатською діяльністю, тричі був у РФ в 2017-му, чотири рази в 2018-му, та двічі – в 2019 році. Востаннє Татаров літав до Росії наступного дня після перемоги Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року.

Нагадаємо: У серпні президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання УП про ефективність команди ОП і прохання оцінити роботу, зокрема заступника голови ОП Олега Татарова, відповів, що той разом з нинішнім главою СБУ Василем Малюком вбивав чеченців у Києві.

ТатаровОфіс президента
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