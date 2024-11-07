Як суддя Тупицький та свояк Шевченка тікали за кордон: журналісти розкрили схему

20 чоловіків мобілізаційного віку скористалися "послугами" поліцейських, прикордонників і прикордонних місцевих, щоб у перші місяці повномасштабного вторгнення втекти за кордон. Серед них фігурують колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький, чоловік сестри футболіста Андрія Шевченка та син ексміністра фінансів.

Джерело: розслідування "Слідства.Інфо"

Деталі: Як з'ясувало журналістське розслідування, усіх цих людей поєднує номер закарпатського поліцейського в телефонній книзі та два пункти пропуску з України до Угорщини – "Косино" та "Лужанка".

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Схема діяла через заступника начальника з превентивної діяльності Берегівського районного відділу поліції (Закарпаття) Яна Мікшу. Зараз справу проти нього слухає Печерський районний суд. Його підозрюють у незаконному переправленні до Угорщини 20 військовозобовʼязаних чоловіків.

На час розслідування суд відпустив Мікшу під заставу у 2 млн 200 тисяч гривень. Його усунули від роботи.

Ян Мікша. Фото: "Слідство.Інфо"

За словами прокурорів, Мікша особисто контролював, щоб прикордонники пропускали ці автомобілі без перевірки документів у пасажирів та огляду транспортного засобу. Згідно з показаннями свідків, за кожен переправлений кордон України особа платила не менше 20 тисяч доларів.

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Обвинувачення стверджує, що в березні 2022 року колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький і ще двоє чоловіків приїхали на Закарпаття зі своїми родинами. 17 березня усі троє зустрілись у селі Яноші Берегівського району біля готелю "Гелікон". Туди ж приїхав місцевий водій і два поліцейські — один з яких Ян Мікша.

Цього ж дня усі троє приїхали на український кордон у пункт пропуску "Косино" на білому автомобілі "Тойота". Але на пункті пропуску було фактично обліковано лише водія автомобіля, який їх віз. Натомість трьох пасажирів зареєструвала угорська сторона. З 2022 року і дотепер Тупицький перебуває у Відні.

Олександр Тупицький. Фото: "Слідство.Інфо"

6 березня через пункт пропуску "Косино" з України в Угорщину виїхав міністр фінансів в уряді Кінаха і радник Януковича Ігор Юшко. Його останнє українське місце роботи — голова правління "Сбербанку Росії" в Україні. Йому на момент перетину кордону виповнився 61 рік, і чоловік мав право на виїзд, однак Юшко вивіз в Угорщину ще двох пасажирів — сина Станіслава, якому 33 роки, та свого 48-річного охоронця Дмитра.

Пропускав їх поза своєю робочою зміною, як зазначають прокурори, прикордонник Роман Макух. Він дав вказівку іншому прикордоннику, який офіційно працював у цей день, не оглядати автівку Юшка-старшого. Зараз Макух теж під слідством.

Ігор Юшко. Фото: "Слідство.Інфо"

За інформацією прокурорів, з Мікшою також зв'язалася сестра відомого футболіста і тренера Андрія Шевченка — Олена. Вона зателефонувала до поліцейського за кілька днів до виїзду за кордон. Слідство стверджує, що 20 березня Олена Шевченко разом зі своєю матір’ю та чоловіком Андрієм Васюренком, якому трохи за 50, перетнули український кордон. Причому на українському боці інформація про виїзд Васюренка відсутня. Дані про його перетин кордону з'явилися того ж дня вже на угорському пункті пропуску.

Вгорі на фото Олена Шевченко з Чоловіком. Джерело: "Слідство.Інфо"

Нагадаємо: У вересні 2022 року вийшло розслідування Української правди "Батальйон Відень" про те, як 59-річний колишній голова і екссуддя Конституційного суду України Олександр Тупицький вже пів року проживає в австрійському Відні як біженець і стверджує, що перетнув український кордон законно, як "звільнений від мобілізації".

Два роки тому Конституційний суд, керівником якого був саме Олександр Тупицький, скасував електронні декларації, відповідальність за незаконне збагачення та ще цілу низку норм антикорупційного законодавства.

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