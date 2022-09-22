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Батальйон Відень

Михайло ТкачЧетвер, 22 вересня 2022, 12:00
колаж: Андрій Калістратенко

Австрійська столиця Відень – це не перше, але й не друге улюблене місце для українських віп-біженців. 

На одних і тих самих вулицях, у ресторанах і готелях тут можна зустріти і народних депутатів, і суддів, і бізнесменів. 

Високий рівень життя й оптимальна відстань від українських кордонів зробили Відень головним європейським притулком для тих, у кого є гроші й немає бажання жити в Україні,  допоки триває війна. 

І таких українців насправді виявилося дуже багато. 

Після нашого першого матеріалу про "Батальйон Монако" Державне бюро розслідувань розпочало перевірку стосовно обставин перетину кордону всіх героїв розслідування "Української правди". 

Оскільки в матеріалі про Монако не всі персонажі потрапили на відео, при підготовці нового розслідування про "Батальйон Відень" ми публікуємо всіх, кого нам вдалося зафіксувати протягом кількаденного відрядження до столиці Австрії.

Можливо, це допоможе полегшити роботу правоохоронців на цьому стратегічному напрямку.

Судячи з кількості українських "знаменитостей" та їхнього стилю життя за кордоном, тут у них є неабияке забезпечення і на диво розгалужена система штабів по всіх найдорожчих закладах Відня. 

Михайло Ткач, УП 

Теми: Австріябізнесвійнаукраїнці
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