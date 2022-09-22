"Батальйон Відень": Тупицький заявляє, що законно виїхав з України

59-річний колишній голова і екссуддя Конституційного суду України Олександр Тупицький вже пів року проживає в австрійському Відні як біженець і стверджує, що перетнув український кордон законно, як "звільнений від мобілізації"

Джерело: розслідування Української правди "Батальйон Відень"

Деталі: Журналіст УП зустрів Тупицького на вулицях Відня і розпитав про деталі проживання екссудді КС у столиці Австрії.

Так на запитання, чому саме у Відні, Тупицький зазначив: "Ну, а яка різниця, Відень чи не Відень?... Ні, в мене нерухомості немає. Я знімаю квартиру".

Хоча за інформацією журналістів "Радіо Свобода" офіційно Тупицький український кордон не перетинав, сам він стверджує, що має відповідну довідку про звільнення від мобілізації (як суддя) і виїхав з України (через кордон з Угорщиною) законно, за сімейними обставинами. Хоча при цьому не пам’ятає, через який пункт пропуску виїжджав.

Пряма мова: "Дружина мала народити дитину (якщо вірити відкритим джерелам, третю – ред.), і якраз йшли активні бойові дії, і уявіть її психологічний стан, коли ми виїхали з Києва у Васильків, а тоді у Василькові аеродром. Ну знаєте, я не буду розказувати зараз ці всі події. Це всі знають. Потім перемістилися на західну Україну.

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Там тоже було небезпечно і тоді там же тоже Львів бомбили, і було питання, чи в Ужгород виїжджати і оце ж народження дитини, і його ж не можна відтермінувати. У дружини були складності з пологами, і тому вона прийняла рішення виїхати і народжувати за кордоном, і тому, я вважаю, що я виконав свій не те що обов'язок. Я вважаю, що я мав так поступити. Щоб не покинути ні дітей, ні дружину – виїхати разом з ними за кордон…

Я перетинав кордон. У мене є довідка, про яку не говорять органи слідства: довідка про те, що я не підлягаю мобілізації. Тому я виїжджав, я вважаю, на законних підставах. А те, що чинили перешкоди мого виїзду органи ДБР, – це їхні питання.

...Вони хотіли домовитися зі мною і телефонували моєму адвокату, щоб я написав заяву про звільнення з посади, тоді вони дадуть мені можливість виїхати за кордон. Я на цю сдєлку не пішов...

Більше того, в мене в мене є довідка, що я пройшов угорський пограничний контроль. Тобто я не якимись шляхами, невідомо як, появився тут у Відні.

Я вважаю, що органи ДБР прибрали мене з комп'ютера навмисно, щоб створити кримінальну справу. Але помилка в них одна, що я не підлягаю кримінальній відповідальності, даже якби все так було, тому що, по-перше, вибіркове ставлення. Стільки людей дійсно незаконно перетнули кордон.

…Я не памятаю, який це був (пункт пропуску – ред.). Ну, воно опубліковано. Я ще раз кажу: я якимось вуличками кордон не пересікав.

Я ще раз кажу: я не втік, я не підлягаю мобілізації. Я не втік від того, що мене могли мобілізувати. Сьогодні в мене є троє дітей – уже інша є підстава".

Деталі: Наразі колишній керівник Конституційного суду України офіційно – біженець у Відні. За його словами, його реєстрацію підтверджено віденською поліцією.

Тупицький із родиною мешкає у квартирі, яка розташована в межах п'яти хвилин пішки від центральної площі. При цьому колишній високопосадовець жаліється: наразі у Відні залишився без державного забезпечення.

В Україні у суді слухається справа про незаконні виплати зарплат у Конституційному суді. Також Офіс генпрокурора підозрює Тупицького у підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка.

У травні Тупицького було оголошено у міжнародний розшук. У липні його заочно заарештували. ДБР збиралось клопотати про екстрадицію Тупицького в Україну.

Зрештою у розмові з журналістом УП Тупицький визнає, що у Відні знаходиться не лише через війну в Україні, а й через побоювання арешту.

Тупицький декілька разів відкидає усі звинувачення і наостанок невпевнено обіцяє повернутися до України, аби це довести.

Нагадаємо: Два роки тому Конституційний суд, керівником якого був саме Олександр Тупицький, скасував електронні декларації, відповідальність за незаконне збагачення та ще цілу низку норм антикорупційного законодавства.