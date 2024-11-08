Удар росіян по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 9, серед них – немовля

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 7 листопада зросла до 9, серед жертв окупантів 1-річна дитина.

Джерело: голова запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова очільника області: "До 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 людей дістали поранення".

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Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що кількість жертв зросла до 9.

8 листопада у Запоріжжі оголосили День жалоби за загиблими.

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