Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар росіян по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 9, серед них – немовля

Ірина БалачукП'ятниця, 8 листопада 2024, 09:21
Удар росіян по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 9, серед них – немовля
Фото ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 7 листопада зросла до 9, серед жертв окупантів 1-річна дитина.

Джерело: голова запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова очільника області: "До 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 людей дістали поранення".

Реклама:

Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що кількість жертв зросла до 9.

8 листопада у Запоріжжі оголосили День жалоби за загиблими.

Передісторія: 

РЕКЛАМА:

Запоріжжявійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відключення світла не повернулися, це "хайп" і "брехня" – міністр енергетики

Топгенерал НАТО назвав умову, за якої Альянс вигнав би росіян з України

фотоПрикордонники програли апеляцію в ЄС за право на бренд з висловом "русскій воєнний корабль"

фото, відеоНа тлі скандалу із закупівлями курток для ЗСУ родина нардепа Касая придбала в Дубаї квартир на $1 млн – ЗМІ

фото, відеоСБУ ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ у Севастополі – джерело

Україна отримала від США грант в $1,35 млрд

Усі новини...
У Саратові після атаки дронів спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
ISW: Впливом на Трампа Путін хоче перезавантажити відносини РФ і США на своїх умовах
У ФСБ Росії кажуть, що піймали українського "шпигуна Вову"
За дроновою атакою на НПЗ в російському Саратові стоїть ГУР – джерело
Останні новини
16:54
Відключення світла не повернулися, це "хайп" і "брехня" – міністр енергетики
16:52
В Київській ОДА уточнили наслідки падіння уламків збитих вночі і вранці цілей
16:52
Сибіга розповів про зустріч з Блінкеном у Брюсселі
16:40
фотоПутін зменшив виплати росіянам за поранення на війні проти України
16:39
ОВА: Після пошкодження дамби з Курахівського водосховища вже витекло більше третини води
16:18
Армія РФ з безпілотника обстріляла Садове на Херсонщині: постраждали 3 людини
16:16
Уряд продовжив термін для отримання виплат родинам зниклих безвісти бійців, визнаних загиблими
16:16
Росія відправила на війну реквізит "Мосфільму": бронетехніку 50-х років
16:02
фотоОкупанти скинули вибухівку на "швидку" в Станіславі: машину знищено, медики дивом вціліли
16:01
автоспортГоночний директор Формули-1 залишив свою посаду
Усі новини...
Реклама:
Реклама: