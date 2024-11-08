Удар росіян по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 9, серед них – немовля
П'ятниця, 8 листопада 2024, 09:21
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 7 листопада зросла до 9, серед жертв окупантів 1-річна дитина.
Джерело: голова запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова очільника області: "До 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 людей дістали поранення".
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Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що кількість жертв зросла до 9.
8 листопада у Запоріжжі оголосили День жалоби за загиблими.
Передісторія:
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- 7 листопада росіяни завдали ударів по місту Запоріжжя. Спершу було відомо про 4 загиблих і 18 поранених. Повідомлялося, що під завалами ще шукають людей.