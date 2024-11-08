В ОВА розповіли про стан поранених у Запоріжжі: 15 госпіталізованих, серед них 5-річна дитина
П'ятниця, 8 листопада 2024, 10:59
Після російського удару по Запоріжжю 7 листопада, у лікарні перебувають 15 людей, з них 5 у важкому стані.
Джерело: голова запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик. Йому зробили операцію, він на апараті штучної вентиляції легенів. Стан ще чотирьох людей, в тому числі двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий".
Реклама:
Деталі: Також очільник ОВА уточнив, що окупанти поцілили в обласний онкологічний диспансер. 17 пацієнтів евакуювали до інших лікарень міста. Наразі їм надають необхідну допомогу.
Також поранено щонайменше 8 медиків лікарні.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- 7 листопада росіяни завдали ударів по місту Запоріжжя. Відомо про 9 загиблих та 42 поранених.