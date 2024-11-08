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В ОВА розповіли про стан поранених у Запоріжжі: 15 госпіталізованих, серед них 5-річна дитина

Анастасія ПроцП'ятниця, 8 листопада 2024, 10:59
В ОВА розповіли про стан поранених у Запоріжжі: 15 госпіталізованих, серед них 5-річна дитина
ФОТО: ЗАПОРІЗЬКА ОВА

Після російського удару по Запоріжжю 7 листопада, у лікарні перебувають 15 людей, з них 5 у важкому стані.

Джерело: голова запорізької ОВА Іван Федоров 

Пряма мова: "У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик. Йому зробили операцію, він на апараті штучної вентиляції легенів. Стан ще чотирьох людей, в тому числі двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий".

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фото: запорізька ОВА 

Деталі: Також очільник ОВА уточнив, що окупанти поцілили в обласний онкологічний диспансер. 17 пацієнтів евакуювали до інших лікарень міста. Наразі їм надають необхідну допомогу. 

 
фото: запорізька ОВА 

Також поранено щонайменше 8 медиків лікарні. 

Передісторія: 

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Запоріжжя
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