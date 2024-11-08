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До Росії начебто на навчання прибула рекордна кількість громадян КНДР – ЗМІ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 8 листопада 2024, 14:20
До Росії начебто на навчання прибула рекордна кількість громадян КНДР – ЗМІ
Кім Чен Ин з військовими, фото: Getty Images

За третій квартал 2024 року до Росії приїхала рекордна кількість громадян Північної Кореї, які вказали метою поїздки навчання на тлі повідомлень про перекидання солдатів КНДР для участі у війні проти України.

Джерело: "Медиазона" з посиланням на дані прикордонної служби ФСБ

Дослівно: "За даними прикордонників, 3 765 північнокорейців із липня до вересня приїхали в Росію вчитися. Для порівняння, за весь доковідний 2019 рік учнів було всього 3,2 тисячі осіб".

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Інфографіка - "Медиазона"

Деталі: Як зазначає видання, при цьому кількість квот для північнокорейських студентів у Росії залишається низькою.

Так, у квітні 2024 року Міністерство освіти повідомляло, що наразі в Росії навчається приблизно 130 студентів із КНДР. "На майбутній навчальний рік від корейської сторони надійшло понад 100 заявок на навчання студентів у російських вишах", - говорив глава Міносвіти Валерій Фальков.

Водночас у згаданих даних, вказує ЗМІ, ідеться тільки про перетини в третьому кварталі 2024 року - тобто, до того, як про відправлення північнокорейських солдатів публічно повідомила американська розвідка.

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Південнокорейський портал Yonhap із посиланням на розвідку стверджував, що перший етап перекидання військових із КНДР відбувався з 8 по 13 жовтня.

Що передувало:

  • Перед цим повідомлялося, що північнокорейські військові вперше були задіяні у бойових діях у Курській області Росії.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.

КНДРРосіявійна
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