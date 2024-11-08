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У ГУР повідомили, що нардеп Шевченко не є їхнім співробітником

Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 листопада 2024, 20:26
У ГУР повідомили, що нардеп Шевченко не є їхнім співробітником
Євгеній Шевченко. фото president.gov.by

У Головному управлінні розвідки заявили, що народний обранець Євгеній Шевченко не має жодного стосунку до їхньої структури.

Джерело: представник ГУР Андрій Юсов в коментарі "Суспільному"

Деталі: Напередодні Шевченко закликав президента України Володимира Зеленського піти на діалог з Росією. Також заявив, що написав листа новообраному президенту США Дональду Трампу з проханням посприяти припиненню "скочування України в диктатуру".

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Водночас у травні 2023 року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зізнавався, що народний депутат Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.

Юсов вказав, що "вказана особа – не співробітник ГУР МО".

Він наголосив, що усі громадяни України, особливо, народні депутати, мають відповідально ставитися до інтересів власної держави та не виступати публічно із заявами, які можуть шкодити національній безпеці.

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Пряма мова Юсова: "Будь-який крок у бік виправдання окупанта, спроби перекладання відповідальності з агресора на жертву є очевидним підігріванням ворогу. Такі дії мають отримати адекватну оцінку з боку компетентних органів".

ГУРрозвідкаскандал
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