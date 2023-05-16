Буданов зізнався, що нардепа Шевченка задіяли для "комунікації" з Лукашенком

Начальник Головного управління Міністерства оборони України Кирило Буданов зізнався, що народний депутат Євгеній Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.

Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю для програми "Різні люди"

Деталі: Буданов сказав, що те, що вже досить довго з Білорусі "нічого не летить", – це "результат комплексних дій" різних українських сил.

На думку керівника ГУР, Путін уже втратив надію втягнути Лукашенка у війну проти України.

"Лукашенко – подобається він нам чи ні, він не ідіот. І повторення ситуації, яка сталася 24.02.2022, він сам – перший, хто хоче не допустити. Насправді, і тоді його думку не особливо враховували, але він зробив висновки, як я бачу, як всі ми бачимо", – сказав керівник військової розвідки України.

На запитання, якими каналами велася комунікація з Лукашенком, Буданов відповів, що різними.

Пряма мова: "Ми задіювали всі наші можливі шляхи комунікації, всі змоги, які в нас були. Навіть задіювали народного депутата одного – це теж правда. Заради того, щоб не допустити втягування Білорусі в цю війну. І коли відбулося витіснення і втеча російської армії – не допустити повторних спроб заходу з території Білорусі в Україну або спроб нанесення ударів. Як показав час, станом на зараз цього вдалося досягти".

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Деталі: На запитання, чи коректно буде назвати прізвище нардепа, Буданов, замислившись, назвав парламентаря Євгенія Шевченка.

Останнього 2 роки тому виключили з фракції "Слуга народу" за прояви симпатії до Лукашенка.

Пряма мова Буданова: "Ну, всі розуміють, це пан Шевченко, Євгеній. Ми користуємося можливість його комунікації, його зв’язками. В принципі, ніколи це сильно не приховували.

Він є ефективним у цьому процесі. Пан Шевченко доволі давно допомагає нам, давайте так це назвемо. І жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього".

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