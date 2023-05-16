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Буданов зізнався, що нардепа Шевченка задіяли для "комунікації" з Лукашенком

Олена РощінаВівторок, 16 травня 2023, 18:29
Буданов зізнався, що нардепа Шевченка задіяли для комунікації з Лукашенком
Олександр Лукашенко прийняв Євгенія Шевченка в Мінську у квітні 2021 року, фото "Белта"

Начальник Головного управління Міністерства оборони України Кирило Буданов зізнався, що народний депутат Євгеній Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.

Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю для програми "Різні люди"

Деталі: Буданов сказав, що те, що вже досить довго з Білорусі "нічого не летить", – це "результат комплексних дій" різних українських сил.

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На думку керівника ГУР, Путін уже втратив надію втягнути Лукашенка у війну проти України. 

"Лукашенко – подобається він нам чи ні, він не ідіот. І повторення ситуації, яка сталася 24.02.2022, він сам – перший, хто хоче не допустити. Насправді, і тоді його думку не особливо враховували, але він зробив висновки, як я бачу, як всі ми бачимо", – сказав керівник військової розвідки України.

На запитання, якими каналами велася комунікація з Лукашенком, Буданов відповів, що різними.

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Пряма мова: "Ми задіювали всі наші можливі шляхи комунікації, всі змоги, які в нас були. Навіть задіювали народного депутата одного – це теж правда. Заради того, щоб не допустити втягування Білорусі в цю війну. І коли відбулося витіснення і втеча російської армії – не допустити повторних спроб заходу з території Білорусі в Україну або спроб нанесення ударів. Як показав час, станом на зараз цього вдалося досягти". 

Деталі: На запитання, чи коректно буде назвати прізвище нардепа, Буданов, замислившись, назвав парламентаря Євгенія Шевченка. 

Останнього 2 роки тому виключили з фракції "Слуга народу" за прояви симпатії до Лукашенка. 

Пряма мова Буданова: "Ну, всі розуміють, це пан Шевченко, Євгеній. Ми користуємося можливість його комунікації, його зв’язками. В принципі, ніколи це сильно не приховували. 

Він є ефективним у цьому процесі. Пан Шевченко доволі давно допомагає нам, давайте так це назвемо. І жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього".

Передісторія: 

УП, виправлено
Теми: БудановрозвідкаЛукашенкоСлуга народу
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