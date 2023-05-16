Буданов зізнався, що нардепа Шевченка задіяли для "комунікації" з Лукашенком
Начальник Головного управління Міністерства оборони України Кирило Буданов зізнався, що народний депутат Євгеній Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.
Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю для програми "Різні люди"
Деталі: Буданов сказав, що те, що вже досить довго з Білорусі "нічого не летить", – це "результат комплексних дій" різних українських сил.
На думку керівника ГУР, Путін уже втратив надію втягнути Лукашенка у війну проти України.
"Лукашенко – подобається він нам чи ні, він не ідіот. І повторення ситуації, яка сталася 24.02.2022, він сам – перший, хто хоче не допустити. Насправді, і тоді його думку не особливо враховували, але він зробив висновки, як я бачу, як всі ми бачимо", – сказав керівник військової розвідки України.
На запитання, якими каналами велася комунікація з Лукашенком, Буданов відповів, що різними.
Пряма мова: "Ми задіювали всі наші можливі шляхи комунікації, всі змоги, які в нас були. Навіть задіювали народного депутата одного – це теж правда. Заради того, щоб не допустити втягування Білорусі в цю війну. І коли відбулося витіснення і втеча російської армії – не допустити повторних спроб заходу з території Білорусі в Україну або спроб нанесення ударів. Як показав час, станом на зараз цього вдалося досягти".
Деталі: На запитання, чи коректно буде назвати прізвище нардепа, Буданов, замислившись, назвав парламентаря Євгенія Шевченка.
Останнього 2 роки тому виключили з фракції "Слуга народу" за прояви симпатії до Лукашенка.
Пряма мова Буданова: "Ну, всі розуміють, це пан Шевченко, Євгеній. Ми користуємося можливість його комунікації, його зв’язками. В принципі, ніколи це сильно не приховували.
Він є ефективним у цьому процесі. Пан Шевченко доволі давно допомагає нам, давайте так це назвемо. І жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього".
Передісторія:
- Євгеній Шевченко 20 квітня 2021 року самовільно літав до Мінська "знайомитися" з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Він також заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.
- 23 травня, коли у Білорусі примусово посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалив у соцмережі Лукашенка.
- 24 травня 2021 року фракція "Слуга народу" вирішила виключити народного депутата Євгенія Шевченка зі свого складу.