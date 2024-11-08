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Одіозний нардеп Шевченко написав листа Трампу і закликав Зеленського до діалогу з РФ. В ОП відреагували

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 листопада 2024, 13:56
Одіозний нардеп Шевченко написав листа Трампу і закликав Зеленського до діалогу з РФ. В ОП відреагували
Євгеній Шевченко. фото president.gov.by

Народний депутат Євгеній Шевченко заявив, що написав листа новообраному президенту США Дональду Трампу з проханням посприяти припиненню "скочування України в диктатуру", а також закликав главу української держави Володимира Зеленського йти на діалог із державою-агресором - Росією.

Джерело: Шевченко в Telegram

Пряма мова Шевченка: "Пора товариш президент починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу якщо що. Знову з'їжджу в Мінськ. Усе вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу".

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Деталі: Ще в одному пості Шевченко анонсував, що внесе до Верховної Ради якийсь законопроєкт, щоб покінчити з "політичними переслідуваннями народних депутатів України".

"Олександр Дубінський, Артем Дмитрук, Нестор Шуфрич, - усі мають повернутися до зали парламенту. Як і мають бути припинені кримінальні переслідування щодо громадських діячів: Геннадія Балашова, Дениса Єлисеєвича, Руслана Коцаби і навіть Олексія Арестовича, та інших...

Усі вони, і багато інших, мають повернутися в Україну, маючи можливість вільно і спокійно продовжувати вести свою просвітницьку роботу", - заявив нардеп.

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"Написав листа Дональду Трампу і Джей Де Венсу щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня, а також повернення демократії і свободи слова в політичне життя України", - заявив Шевченко.

Своєю чергою глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на такі висловлювання нардепа постом у своєму TG-акаунті, зазначивши, що єдиний шлях до перемоги України у війні проти агресора лежить через План перемоги України і Формулу миру президента Зеленського.

Пряма мова Єрмака: "Деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни.

Якщо у їх головах національні інтереси = поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ.

План перемоги України, Формула миру - це шлях до справедливості".

Передісторія:

  • Нардеп Шевченко не раз спричиняв скандали проросійськими заяви та висловлюванням симпатій до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • 20 квітня 2021 року нардеп самовільно літав до Мінська "знайомитися" з Лукашенком. Він також заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.
  • 23 травня, коли у Білорусі примусово посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалив у соцмережі Лукашенка.
  • 24 травня 2021 року фракція "Слуга народу" вирішила виключити народного депутата Євгенія Шевченка зі свого складу.
  • Водночас у тарвні 2023 року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зізнавався, що народний депутат Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.

скандалвійнаЗеленський
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