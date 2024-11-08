Одіозний нардеп Шевченко написав листа Трампу і закликав Зеленського до діалогу з РФ. В ОП відреагували
Народний депутат Євгеній Шевченко заявив, що написав листа новообраному президенту США Дональду Трампу з проханням посприяти припиненню "скочування України в диктатуру", а також закликав главу української держави Володимира Зеленського йти на діалог із державою-агресором - Росією.
Джерело: Шевченко в Telegram
Пряма мова Шевченка: "Пора товариш президент починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу якщо що. Знову з'їжджу в Мінськ. Усе вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу".
Деталі: Ще в одному пості Шевченко анонсував, що внесе до Верховної Ради якийсь законопроєкт, щоб покінчити з "політичними переслідуваннями народних депутатів України".
"Олександр Дубінський, Артем Дмитрук, Нестор Шуфрич, - усі мають повернутися до зали парламенту. Як і мають бути припинені кримінальні переслідування щодо громадських діячів: Геннадія Балашова, Дениса Єлисеєвича, Руслана Коцаби і навіть Олексія Арестовича, та інших...
Усі вони, і багато інших, мають повернутися в Україну, маючи можливість вільно і спокійно продовжувати вести свою просвітницьку роботу", - заявив нардеп.
"Написав листа Дональду Трампу і Джей Де Венсу щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня, а також повернення демократії і свободи слова в політичне життя України", - заявив Шевченко.
Своєю чергою глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на такі висловлювання нардепа постом у своєму TG-акаунті, зазначивши, що єдиний шлях до перемоги України у війні проти агресора лежить через План перемоги України і Формулу миру президента Зеленського.
Пряма мова Єрмака: "Деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни.
Якщо у їх головах національні інтереси = поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ.
План перемоги України, Формула миру - це шлях до справедливості".
Передісторія:
- Нардеп Шевченко не раз спричиняв скандали проросійськими заяви та висловлюванням симпатій до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- 20 квітня 2021 року нардеп самовільно літав до Мінська "знайомитися" з Лукашенком. Він також заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.
- 23 травня, коли у Білорусі примусово посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалив у соцмережі Лукашенка.
- 24 травня 2021 року фракція "Слуга народу" вирішила виключити народного депутата Євгенія Шевченка зі свого складу.
- Водночас у тарвні 2023 року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зізнавався, що народний депутат Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.