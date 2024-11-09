DeepState: Російські війська просунулись біля 7 населених пунктів
Субота, 9 листопада 2024, 05:00
Аналітики проєкту DeepState повідомили про нові просування російських військових на східному фронті.
Джерело: DeepState
Деталі: У ніч проти 9 листопада аналітики проєкту повідомили, про просування окупантів поблизу семи населених пунктів Донецької та Луганської областей.
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Дослівно: "Ворог просунувся біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди".
Передісторія:
- Аналітики DeepState повідомляли, що за жовтень росіяни окупували близько 490 квадратних кілометрів українських територій і це найбільший показник за 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року.
- 1 листопада 2024 року естонська розвідка заявила, що впродовж останнього тижня російським військам вдалося окупувати близько 150 квадратних кілометрів на території Донецької області.
- За даними Генштабу ЗСУ, за останній час ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч осіб. Також до 1300 км збільшилась протяжність лінії фронту. Як пояснює речник Генштабу Дмитро Лиховій, на лінії бойового зіткнення російські окупанти мають значну перевагу, іноді 5-кратну.